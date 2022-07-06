Свято Івана Купала – одне з давніх, дохристиянських свят східних слов’ян. Щороку його відзначають з 6 на 7 липня. День Івана Купала окутаний особливою містикою та традиціями, які переходять з покоління в покоління.

У цю ніч прийнято ворожити та можна дізнатися свою долю. Однією з найпопулярніших традицій – плетіння вінків.

Молоді неодружені дівчата пускають вінки у річку чи озеро. За повір’ям, чий вінок відпливе найдалі – та і вийде заміж першою. Але мало хто звертає увагу на квіти та рослини, які вплітаються у святковий вінок. А дарма.

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Як правильно плести вінок на Івана Купала та які рослини слід вплітати – дізнавалися Факти ICTV.

Вінок – оберіг від нечисті

Традиція плести вінки на Івана Купала започаткувалася дуже давно. За їх допомогою молоді дівчата могли знайти нареченого, або довідатись чи здійсниться заповітне бажання.

Наші пращури вірили, що вінок – оберіг від нечисті. Тому, в ніч Івана Купала його пускали у воду та дивилися напрямок руху – якщо він попливе далеко від берега – то задумане бажання здійсниться.

Якщо вінок пливе по центру річки, то рік пройде без змін. А коли його прибиває до берега – може трапитися біда.

До плетіння вінка завжди ставились відповідально та не вплітали будь-які квіти. Адже кожна з рослин означає та несе щось своє, а у купальську ніч має цілющу силу.

Які квіти варто використовувати

За правилами, у купальний вінок вплітають 12 видів квітів. Збирати їх потрібно на світанку. Вінок можна плести дівчаткам з 10 років, незаміжнім дівчатам та заміжнім жінкам.

Кожна з вплетених рослин символізує щось своє:

м’ята, материнка, полин – захищає від наврочування;

– захищає від наврочування; верес – для залучення удачі;

– для залучення удачі; волошка – символ краси і ніжності;

– символ краси і ніжності; незабудки – аби коханий не забував;

– аби коханий не забував; барвінок – аби були залицяльники;

– аби були залицяльники; безсмертник – символ здоров’я і довголіття;

– символ здоров’я і довголіття; любисток – для краси та привороту судженого;

– для краси та привороту судженого; чорнобривці – символ вірності і краси;

– символ вірності і краси; хміль – символ гострого розуму та мудрості;

– символ гострого розуму та мудрості; мак – символ родючості;

– символ родючості; деревій – символ свободи і нескореності;

– символ свободи і нескореності; васильок – символ величності.

Як плести вінок – правила

Як вже згадувалось вище, збирати квіти на купальський вінок потрібно на світанку. Дівчина має бути у доброму гуморі та збирати квіти з найкращими думками та намірами.

Збирати квіти та плести вінок бажано на самоті. Під час плетіння можна тихенько заговорювати рослини на успіх, удачу та кохання. Не можна думати про погане, адже вінок може увібрати негативну енергетику та принести біду.

Якщо ви збираєтесь купувати купальський вінок – вам теж потрібно бути у хорошому настрою та чистими, позитивними думками.

Техніка плетіння купальського вінка

Найпростіший механізм плетіння – за принципом косички. Кожна дівчина знає та вміє, як заплітати коси. Використайте свої навички у плетіння вінка.