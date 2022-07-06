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Венок на Ивана Купала: секреты и правила плетения

6 июля 2022, 17:48
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Венок на Ивана Купала: секреты и правила плетения
Источник: Depositphotos

Праздник Ивана Купала — один из древних, дохристианских праздников восточных славян. Ежегодно его отмечают с 6 на 7 июля. День Ивана Купала окутан особой мистикой и традициями, которые переходят из поколения в поколение.

В эту ночь принято гадать и можно узнать свою судьбу. Одной из самых популярных традиций — плетение венков.

Молодые девушки пускают венки в реку или озеро. По поверью, чей венок отплывет дальше всего — та и выйдет замуж первой. Но мало кто обращает внимание на цветы и растения, которые вплетаются в праздничный венок. А зря.

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Как правильно плести венок на Ивана Купала и какие растения следует вплетать — узнавали Факты ICTV.

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Венок — оберег от нечисти

Традиция плести венки на Ивана Купала началась очень давно. С их помощью молодые девушки могли узнать будущего жениха и понять исполнится ли заветное желание.

Наши предки верили, что венок — оберег от нечисти. Поэтому, в ночь Ивана Купала его пускали в воду и смотрели направление движения — если он поплывет далеко от берега – то задуманное желание исполнится.

Если венок плывет по центру реки, то год пройдет без изменений. А когда его прибивает к берегу – может случиться беда.

К плетению венка всегда относились ответственно и не вплетали какие-либо цветы. Ведь каждое из растений означает и несет что-то свое, а в купальскую ночь имеет целебную силу.

Фото: Depositphotos

Какие цветы стоит использовать

По правилам, в купальный венок вплетают 12 видов цветов. Собирать их нужно на рассвете. Венок можно плести девочкам с 10 лет, незамужним девушкам и замужним женщинам.

Каждое из вплетенных растений символизирует что-то свое:

  • мята, душица, полынь — защищает от сглаза;
  • вереск — для привлечения удачи;
  • василек — символ красоты и нежности;
  • незабудки — лишь бы любимый не забывал;
  • барвинок — чтобы были ухажеры;
  • бессмертник — символ здоровья и долголетия;
  • любисток — для красоты и приворота суженого;
  • бархатцы — символ верности и красоты;
  • хмель — символ острого ума и мудрости;
  • мак — символ плодородия;
  • тысячелистник — символ свободы и непокорности;
  • васильок — символ величества.

Фото: Depositphotos

Как плести венок — правила

Как уже упоминалось выше, собирать цветы на купальский венок нужно на рассвете. Девушка должна быть в хорошем настроении и собирать цветы с лучшими мыслями и намерениями.

Собирать цветы и плести венок желательно в одиночестве. Во время плетения можно тихо заговаривать растения на успех, удачу и любовь. Нельзя думать о плохом, ведь венок может впитать негативную энергетику и принести беду.

Если вы будете покупать купальский венок — вам тоже нужно быть в хорошем настроении и чистыми, позитивными мыслями.

Техника плетения купальского венка

Самый простой механизм плетения — по принципу косички. Каждая девушка знает и умеет, как заплетать косы. Используйте свои навыки в плетении венка.

  1. Возьмите три хороших стебля.
  2. Заплетите их как косу.
  3. После каждых двух плетений, добавляйте новые цветы.
  4. Закрепить готовый венок можно нитью, завязать стеблем или красивой ленточкой.
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Теги
Івана Купала ворожіння Праздник
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