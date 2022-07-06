Праздник Ивана Купала — один из древних, дохристианских праздников восточных славян. Ежегодно его отмечают с 6 на 7 июля. День Ивана Купала окутан особой мистикой и традициями, которые переходят из поколения в поколение.

В эту ночь принято гадать и можно узнать свою судьбу. Одной из самых популярных традиций — плетение венков.

Молодые девушки пускают венки в реку или озеро. По поверью, чей венок отплывет дальше всего — та и выйдет замуж первой. Но мало кто обращает внимание на цветы и растения, которые вплетаются в праздничный венок. А зря.

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Как правильно плести венок на Ивана Купала и какие растения следует вплетать — узнавали Факты ICTV.

Венок — оберег от нечисти

Традиция плести венки на Ивана Купала началась очень давно. С их помощью молодые девушки могли узнать будущего жениха и понять исполнится ли заветное желание.

Наши предки верили, что венок — оберег от нечисти. Поэтому, в ночь Ивана Купала его пускали в воду и смотрели направление движения — если он поплывет далеко от берега – то задуманное желание исполнится.

Если венок плывет по центру реки, то год пройдет без изменений. А когда его прибивает к берегу – может случиться беда.

К плетению венка всегда относились ответственно и не вплетали какие-либо цветы. Ведь каждое из растений означает и несет что-то свое, а в купальскую ночь имеет целебную силу.

Какие цветы стоит использовать

По правилам, в купальный венок вплетают 12 видов цветов. Собирать их нужно на рассвете. Венок можно плести девочкам с 10 лет, незамужним девушкам и замужним женщинам.

Каждое из вплетенных растений символизирует что-то свое:

мята, душица, полынь — защищает от сглаза;

— защищает от сглаза; вереск — для привлечения удачи;

— для привлечения удачи; василек — символ красоты и нежности;

— символ красоты и нежности; незабудки — лишь бы любимый не забывал;

— лишь бы любимый не забывал; барвинок — чтобы были ухажеры;

— чтобы были ухажеры; бессмертник — символ здоровья и долголетия;

— символ здоровья и долголетия; любисток — для красоты и приворота суженого;

— для красоты и приворота суженого; бархатцы — символ верности и красоты;

— символ верности и красоты; хмель — символ острого ума и мудрости;

— символ острого ума и мудрости; мак — символ плодородия;

— символ плодородия; тысячелистник — символ свободы и непокорности;

— символ свободы и непокорности; васильок — символ величества.

Как плести венок — правила

Как уже упоминалось выше, собирать цветы на купальский венок нужно на рассвете. Девушка должна быть в хорошем настроении и собирать цветы с лучшими мыслями и намерениями.

Собирать цветы и плести венок желательно в одиночестве. Во время плетения можно тихо заговаривать растения на успех, удачу и любовь. Нельзя думать о плохом, ведь венок может впитать негативную энергетику и принести беду.

Если вы будете покупать купальский венок — вам тоже нужно быть в хорошем настроении и чистыми, позитивными мыслями.

Техника плетения купальского венка

Самый простой механизм плетения — по принципу косички. Каждая девушка знает и умеет, как заплетать косы. Используйте свои навыки в плетении венка.