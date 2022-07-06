Праздник Ивана Купала — один из древних, дохристианских праздников восточных славян. Ежегодно его отмечают с 6 на 7 июля. День Ивана Купала окутан особой мистикой и традициями, которые переходят из поколения в поколение.
В эту ночь принято гадать и можно узнать свою судьбу. Одной из самых популярных традиций — плетение венков.
Молодые девушки пускают венки в реку или озеро. По поверью, чей венок отплывет дальше всего — та и выйдет замуж первой. Но мало кто обращает внимание на цветы и растения, которые вплетаются в праздничный венок. А зря.
Как правильно плести венок на Ивана Купала и какие растения следует вплетать — узнавали Факты ICTV.
Венок — оберег от нечисти
Традиция плести венки на Ивана Купала началась очень давно. С их помощью молодые девушки могли узнать будущего жениха и понять исполнится ли заветное желание.
Наши предки верили, что венок — оберег от нечисти. Поэтому, в ночь Ивана Купала его пускали в воду и смотрели направление движения — если он поплывет далеко от берега – то задуманное желание исполнится.
Если венок плывет по центру реки, то год пройдет без изменений. А когда его прибивает к берегу – может случиться беда.
К плетению венка всегда относились ответственно и не вплетали какие-либо цветы. Ведь каждое из растений означает и несет что-то свое, а в купальскую ночь имеет целебную силу.
Какие цветы стоит использовать
По правилам, в купальный венок вплетают 12 видов цветов. Собирать их нужно на рассвете. Венок можно плести девочкам с 10 лет, незамужним девушкам и замужним женщинам.
Каждое из вплетенных растений символизирует что-то свое:
- мята, душица, полынь — защищает от сглаза;
- вереск — для привлечения удачи;
- василек — символ красоты и нежности;
- незабудки — лишь бы любимый не забывал;
- барвинок — чтобы были ухажеры;
- бессмертник — символ здоровья и долголетия;
- любисток — для красоты и приворота суженого;
- бархатцы — символ верности и красоты;
- хмель — символ острого ума и мудрости;
- мак — символ плодородия;
- тысячелистник — символ свободы и непокорности;
- васильок — символ величества.
Как плести венок — правила
Как уже упоминалось выше, собирать цветы на купальский венок нужно на рассвете. Девушка должна быть в хорошем настроении и собирать цветы с лучшими мыслями и намерениями.
Собирать цветы и плести венок желательно в одиночестве. Во время плетения можно тихо заговаривать растения на успех, удачу и любовь. Нельзя думать о плохом, ведь венок может впитать негативную энергетику и принести беду.
Если вы будете покупать купальский венок — вам тоже нужно быть в хорошем настроении и чистыми, позитивными мыслями.
Техника плетения купальского венка
Самый простой механизм плетения — по принципу косички. Каждая девушка знает и умеет, как заплетать косы. Используйте свои навыки в плетении венка.
- Возьмите три хороших стебля.
- Заплетите их как косу.
- После каждых двух плетений, добавляйте новые цветы.
- Закрепить готовый венок можно нитью, завязать стеблем или красивой ленточкой.