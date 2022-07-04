Івана Купала – одне з найдавніших літніх свят. Його відзначали ще наші предки слов’яни задовго до введення християнства на території Київської Русі.

Цього року Івана Купала святкуємо, як і завжди, 7 липня.

Ніч з 6 на 7 липня є однією з найбільш магічних у році, тому з нею пов’язано чимало традицій та заборон.

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Традиції на Івана Купала

Купання – одна з основних традицій цього свята. У святкову ніч ще наші предки ходили до водойм, щоб зануритися у “магічну” воду. Вважалося, що вона має особливі цілющі властивості, які можуть вилікувати від хвороб.

З водою була пов’язана ще одна традиція – цієї ночі дівчата вмивалися росою, щоб зберегти молодість.

У ніч на 7 липня дівчата також збирали квіти та плели з них вінки, котрі пізніше пускали плисти по воді, хлопці ж повинні були діставати їх. Ця традиція пов’язана із знаходженням свого судженого, адже в результаті дівчина повинна була поцілувати того хлопця, що дістав її вінок.

Поведінка вінка, до речі, також мала різні трактування. Якщо вінок відразу тонув на воді – це означало, що коханий розлюбив дівчину, якщо дівчина самотня – їй необхідно ще зачекати на своє щастя.

Якщо вінок зупинився біля берега – дівчина не одружиться цього року, а чий вінок пропливе найбільшу відстань – та дівчина й буде найщасливішою цьогоріч.

Жінки також виходили збирати трави в лісах, щоб пізніше виготовити з них різні мазі та відвари.

Однією з найвідоміших традицій Івана Купала вважаються стрибки через полум’я. Цей звичай також є досить символічним. Наші предки підтримували вогонь всю ніч, щоб відлякувати всяку нечисть.

Навколо вогнища співали та танцювали. А стрибки через полум’я були найважливішою частиною святкування. Люди вірили, що пара, котра перестрибне через вогонь, тримаючись за руки, одружиться й проведе щасливе спільне життя.

Квітка папороті – головний символ цього свята. Вважається, що вона розквітає тільки раз на рік – в ніч на Івана Купала, а той, хто її знайде та зірве, осягне всі давні мудрості й зможе пройти через усі труднощі.

Окрім традицій, свято Івана Купала передбачало низку заборон: