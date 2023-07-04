Івана Купала у 2023 році святкують у ніч із 6 на 7 липня. Свято має свої традиції та обряди – через язичницьке коріння вони наповнені містикою.

Утім, є й заборони. Одна з найпопулярніших – заборона на занурення у воду, навіть якщо вечір дуже спекотний. Саме час згадати про таке незвичайне правило.

Чому не можна купатися на Івана Купала 2023

Предки вірили, що в ніч із 6 на 7 липня прокидається вся нечисть, особливо у водоймах. Усе це чекатиме на свою жертву в річках та озерах.

Серед нечисті, особливу “популярність” на Івана Купала мають русалки та водяники. Віряни стверджують, що вони можуть затягнути людину під воду і втопити.

Утім, уже вранці 7 липня можна купатися.

На додачу до заборони на купання можна додати й сон – вночі 6 липня не радять спати, адже нечисть може зайти в будинок.

Варто зазначити, що у багатьох може виникнути питання, коли святкувати Івана Купала за новим календарем. На тлі переходу ПЦУ на новоюліанський календар, усі свята, які не переходять, зсунулися.