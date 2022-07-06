Івана Купала – свято, яке здавна відзначали наші предки. Цього року Івана Купала святкують у четвер, 7 липня.

Кажуть, що ніч з 6 на 7 липня має особливу енергетику, а тому вірять, що саме в цей час можна отримати відповідь на свої найпотаємніші питання та бажання. До прикладу, ви можете довідатися про долю вашого майбутнього кохання. Саме тому ми підготували добірку ворожінь на кохання на свято Купала.

Ворожіння на папороті

Саме папороть вважається одним із основних символів свята. Тому не дивно, що з цією рослиною і пов’язане одне з основних ворожінь на Купала. Щоправда, підійде воно тим, хто зараз вагається між двома парубками. Щоб зрозуміти, з ким краще будувати подальше життя, візьміть дві гілочки папороті, помітьте їх різними стрічками, адже вони повинні символізувати хлопців, між якими ви обираєте. Вночі 6 липня вийдіть до найближчої річки чи озера та опустіть обидві гілочки на дно води. А тоді залишається стежити за тим, яка гілочка випірне швидше – той хлопець, чия гілочка випливе швидше, і буде вашою долею.

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Ворожіння на ромашці

Так-так, саме ромашка знадобиться для наступного ворожіння. Воно, до речі, підійде тим, хто зараз уже перебуває в стосунках і бажає довідатися про подальшу долю стосунків. Отже, візьміть дві квітки ромашки, одна символізуватиме дівчину, а інша – її коханого. Тоді покладіть їх, знову ж таки, у воду, а тоді стежте за поведінкою квіток. Якщо ромашки плистимуть разом, то ваші стосунки будуть щасливими і ви будете разом, а якщо квітки роздільно плистимуть – ваші стосунки теж розпадуться.

Ворожіння на воску

Візьміть свічку та запаліть її, віск же вилийте в посудину з водою. Після цього спостерігайте за тим, що відбувається з воском. Адже фігури, що утворюватимуться, символізуватимуть ваше подальше любовне життя.

Якщо віск буде у формі свічки чи кола – чекайте весілля цього року.

Віск у формі серця – чекайте нового кохання.

Форма квітки говорить про нового залицяльника.

А фігура людини символізуватиме міцну дружбу з новим знайомим.

Ворожіння з вінком

Вінок – ще один відомий символ свята. У Купальську ніч разом із подругами зберіться разом на природі та сплетіть вінки. Тоді ж киньте їх на воду та слідкуйте за їх поведінкою – якщо вінок далеко відпливе, то на вас чекає щасливе любовне життя.

Якщо вінок одразу тоне – то, на жаль, доведеться ще зачекати на своє щастя.

Якщо ж ваш вінок відпливе найдальше за інші вінки, то ви станете найщасливішою серед подруг.

Ворожіння на корені

Вночі з 6 на 7 липня вийдіть в поле чи ліс та вирвіть лівою рукою будь-яку рослину, яку побачите. Важливо вирвати рослину з коренем! Адже саме він розкаже вам, яким буде ваш суджений.

Якщо корінь буде товстий – ваш чоловік буде багатий.

Товстий і короткий корінь скаже вам про те, що майбутній чоловік буде суворим, але багатим, хоч і скупим.

Довгий і рівний корінь розкаже про те, що майбутній чоловік буде спокійним та хорошим.