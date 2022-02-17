17 лютого весь світ відзначає День спонтанного прояву доброти, і Україна не стала винятком. Так, 2022 року це свято припадає на четвер.

Цього дня варто привітати своїх друзів та близьких із цим важливим для людства днем, та нагадати, що добрі вчинки треба робити не з корисливою метою. Не варто думати про вигоду — добрі вчинки та допомога іншим мають йти від серця.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем спонтанного прояву доброти у листівках, які порадують ваших друзів навіть на відстані. Листівка з теплими словами також вважається проявом доброти – це те, що так потрібно кожному у сучасному світі.

Відомо, що День спонтанного прояву доброти є неофіційним міжнародним святом, яке було створено з ініціативи міжнародних благодійних організацій. Ця пам’ятна дата бере свій початок із 2013 року – зараз День спонтанного прояву доброти відзначають у 98 країнах.

Мета свята – заклик до прояву доброти, бути чуйним та допомагати безмежно та безкорисливо.

У багатьох країнах цього дня проводяться різноманітні заходи, а волонтери допомагають тим, хто цього потребує.

Незабаром прийде весна – березень порадує українців величезною кількістю свят. Так, вже на початку місяця буде Масляна, а після неї – Міжнародний жіночий день. Ознайомитися з повним списком свят березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.