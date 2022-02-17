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От чистого сердца: поздравления с Днем спонтанного проявления доброты в открытках

17 февраля 2022, 07:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Доброта
Источник: Depositphotos

17 февраля весь мир отмечает День спонтанного проявления доброты, и Украина не стала исключением. Так, в 2022 году этот праздник приходится на четверг.

В этот день стоит поздравить своих друзей и близких с этим важным для человечества днем, и напомнить, что добрые поступки нужно делать не в корыстных целях. Не стоит думать о выгоде — хорошие поступки и помощь другим должны идти от сердца.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спонтанного проявления доброты в открытках, которые порадуют ваших друзей даже на расстоянии. Открытка с теплыми словами также считается проявлением доброты — это то, что так необходимо каждому в современном мире.

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты

Известно, что День спонтанного проявления доброты является неофициальным международным праздником, который был создан по инициативе международных благотворительных организаций. Это памятная дата берет свое начало с 2013 года — сейчас День спонтанного проявления доброты отмечают в 98 странах. 

Цель праздника — призыв к проявлению доброты, быть отзывчивым и помогать безгранично и бескорыстно. 

Во многих странах в этот день проводятся различные мероприятия, а волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается.

Совсем скоро придет весна — март порадует украинцев огромным количеством праздников. Так, уже в начале месяца будет Масленица, а после нее — Международный женский день. Ознакомиться с полным списком праздников марта 2022 можно в календаре Фактов ICTV.

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Теги
Поздравления с праздниками , Праздник
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