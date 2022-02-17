17 февраля весь мир отмечает День спонтанного проявления доброты, и Украина не стала исключением. Так, в 2022 году этот праздник приходится на четверг.

В этот день стоит поздравить своих друзей и близких с этим важным для человечества днем, и напомнить, что добрые поступки нужно делать не в корыстных целях. Не стоит думать о выгоде — хорошие поступки и помощь другим должны идти от сердца.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спонтанного проявления доброты в открытках, которые порадуют ваших друзей даже на расстоянии. Открытка с теплыми словами также считается проявлением доброты — это то, что так необходимо каждому в современном мире.

Известно, что День спонтанного проявления доброты является неофициальным международным праздником, который был создан по инициативе международных благотворительных организаций. Это памятная дата берет свое начало с 2013 года — сейчас День спонтанного проявления доброты отмечают в 98 странах.

Цель праздника — призыв к проявлению доброты, быть отзывчивым и помогать безгранично и бескорыстно.

Во многих странах в этот день проводятся различные мероприятия, а волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается.

Совсем скоро придет весна — март порадует украинцев огромным количеством праздников. Так, уже в начале месяца будет Масленица, а после нее — Международный женский день. Ознакомиться с полным списком праздников марта 2022 можно в календаре Фактов ICTV.