Попри всі жарти про салат олів’є на Новий рік, господарки продовжують його готувати. Ба більше, вже сформувався індекс олів’є, завдяки якому можна подивитися, наскільки виросли ціни за рік.

Факти ICTV також традиційно підготували розрахунки щодо того, скільки коштує олів’є у 2021 році. Щороку ми готували розрахунки, спираючись на дані Держстатистики. Однак реальність виглядає дещо інакше, адже ціни в магазинах різні, товари також.

Тому в 2021 році ми зробили розбір вартості олів’є, спираючись на цінники в найпопулярніших супермаркетах – Ашан, Новус, Сільпо та АТБ.

Ми не стали шукати рецепт салату олів’є у старих куховарських книгах наших бабусь, а взяли за основу стандартну технологічну карту. Хоч ми всі й сиплемо “на око”, розрахунки візьмемо у грамах. Також вартість товарів буде подана саме за певну кількість грам. Наприклад, вартість майонезу буде 8 грн за 140 г, а не за увесь вміст паковання (залишок використайте для оселедця під шубою).

Також варто зробити ремарку, що ми брали найдешевші товари без урахування будь-яких акцій. Грамівку огірків та горошку ми враховували без маринаду.

Рецепт олів’є:

Відварена картопля – 130 г;

Відварена морква – 130 г;

Лікарська ковбаса – 300 г;

Консервований зелений горошок – 120 г;

Яйця – 2 шт.;

Консервовані огірки – 100 г;

Зелена цибуля – 10 г;

Майонез – 150 г.

АТБ:

Відварена картопля – 130 г – 0,90 грн (6,95 за 1 кг)

Відварена морква – 130 г – 1,09 грн (8,39 грн за 1 кг)

Лікарська ковбаса – 300 г – 25,8 грн (86 грн за 1 кг)

Консервований зелений горошок – 120 г – 7,6 грн (16,30 грн за 1 банку)

Яйця – 2 шт. – 7,5 грн (37,5 грн – 10 шт.)

Консервовані огірки – 100 г – 24,60 грн (36,9 грн – 1 банку)

Зелена цибуля – 10 г – 2 грн (22,7 грн за 100 грн)

Майонез – 160 г – 8,9 грн (8,9 грн за 1 паковання)

Всього: 78,39 грн за 1 кг олів’є

Novus:

Відварена картопля – 130 г – 0,77 грн (5,89 за 1 кг)

Відварена морква – 130 г – 1,11 грн (8,59 грн за 1 кг)

Лікарська ковбаса – 300 г – 27,89 грн (92,99 грн за 1 кг)

Консервований зелений горошок – 120 г – 14,18 грн (27,19 грн за 1 банку)

Яйця – 2 шт. – 7,99 грн (39,99 грн – 10 шт.)

Консервовані огірки – 100 г – 26,32 грн (39,49 грн – 1 банку)

Зелена цибуля – 10 г – 2,84 грн (19,90 грн за 70 грн)

Майонез – 160 г – 6,21 грн (6,99 грн за 1 паковання)

Всього: 87,31 грн за 1 кг олів’є

Сільпо:

Відварена картопля – 130 г – 1,12 грн (8,6 за 1 кг)

Відварена морква – 130 г – 1,12 грн (8,6 грн за 1 кг)

Лікарська ковбаса – 300 г – 34,8 грн (116 грн за 1 кг)

Консервований зелений горошок – 120 г – 15,35 грн (25,59 грн за 1 банку)

Яйця – 2 шт. – 7,67 грн (38,39 грн – 10 шт.)

Консервовані огірки – 100 г – 13,17 грн (49,39 грн – 1 банку)

Зелена цибуля – 10 г – 2,79 грн (19,59 грн за 70 г)

Майонез – 160 г – 7,94 грн (7,94 грн за 1 паковання)

Всього: 83,96 грн за 1 кг олів’є

Ашан:

Відварена картопля – 130 г – 0,94 грн (7,20 за 1 кг)

Відварена морква – 130 г – 1,08 грн (8,3 грн за 1 кг)

Лікарська ковбаса – 300 г – 47,86 грн (159,5 грн за 1 кг)

Консервований зелений горошок – 120 г – 7,48 грн (15,90 грн за 1 банку)

Яйця – 2 шт. – 6,5 грн (32,5 грн – 10 шт.)

Консервовані огірки – 100 г – 7,38 грн (36,9 грн – 1 банку)

Зелена цибуля – 10 г – 2,65 грн (19,9 грн за 75 грн)

Майонез – 160 г – 7,16 грн (8,5 грн за 1 паковання)

Всього: 81,05 грн за 1 кг олів’є

Загалом, це найнижчий цінник, проте, якщо ви обиратимете продукти з середнього цінового сегмента, а деякі навіть з високого, то можете ці суми сміливо множити на два.

Раніше вартість олів’є порахували науковці Інституту аграрної економіки. Цьогоріч 3 кг салату традиційної рецептури обійдеться українцям у 198,54 грн, тобто на 24% більше, ніж минулого року.

Загалом вартість новорічного столу 2022 для української сім’ї із чотирьох осіб становитиме 1844,74 грн – це на 8,1% дорожче, ніж у 2021.