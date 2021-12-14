Салати олів’є та оселедець під шубою є своєрідними символами Нового року. Цьогоріч приготування олів’є обійдеться українцям дорожче на 24,6%, тоді як вартість оселедця під шубою лишилася на рівні минулого року.

Як змінилися ціни на продукти та що здорожчало найбільше – ціну олів’є та оселедця під шубою на Новий рік 2022 порахували науковці Інституту аграрної економіки.

Скільки коштує олів’є 2022

Цьогоріч 3 кг салату олів’є традиційної рецептури обійдеться українцям у 198,54 грн. Це на 24,6 % більше, ніж минулого року.

ковбаса – 100 грн за 0,5 кг

0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн

6 яєць – 19,80 грн

200 г солоних огірків – 17,22 грн

180 г майонезу – 13,50 грн

2 морквини (380 г), 5 картоплин (840 г), 2 цибулини (230 г) – 13,02 грн

Скільки коштує оселедець під шубою 2022

За 1,5 кг оселедця під шубою на новорічному столі 2022 українцям доведеться заплатити 121,57 грн.

філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг

майонез (180 г) – 13,50 грн

1 морквина (190 г) – 1,71 грн

1 буряк (250 г) – 2,27 грн

1 цибулина (170 г) – 1,66 грн

2 картоплини (280 г) – 2,43 грн

Загалом вартість новорічного столу 2022 для української сім’ї із чотирьох осіб становитиме 1844,74 грн – це на 8,1% дорожче, ніж у 2021.