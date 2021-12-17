Несмотря на все шутки о салате оливье на Новый год, хозяйки продолжают его готовить. Более того, уже сформировался некий индекс оливье, благодаря которому можно посмотреть, насколько выросли цены за год.

Факты ICTV также традиционно подготовили расчеты относительно того, сколько стоит оливье в 2021 году. Ежегодно мы готовили расчеты, опираясь на данные Госстатистики. Однако реальность выглядит несколько иначе, ведь цены в магазинах разные, товары тоже.

Поэтому в 2021 году мы сделали разбор стоимости оливье, опираясь на ценники в самых популярных супермаркетах — Ашан, Новус, Сильпо и АТБ.

Мы не стали искать рецепт салата оливье в старых поваренных книгах наших бабушек, а взяли за основу стандартную технологическую карту. Хоть мы все и сыпем “на глаз”, расчеты возьмем в граммах. Также стоимость продуктов будет подана именно за определенное количество грамм. Например, стоимость майонеза будет 8 грн за 140 г, а не за упаковку (остаток оставьте на селедку под шубой).

Также стоит сделать ремарку, что мы брали самые дешевые товары без учета каких-либо акций. Грамовку огурцов и горошка мы учитывали без маринада.

Рецепт оливье:

Отварной картофель — 130 г;

Отварная морковь — 130 г;

Докторская колбаса — 300 г;

Консервированный зеленый горошек — 120 г;

Яйца — 2 шт.;

Консервированные огурцы — 100 г;

Зеленый лук — 10 г;

Майонез — 150 г.

АТБ:

Отварной картофель — 130 г — 0,90 грн (6,95 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,09 грн (8,39 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 25,8 грн (86 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 7,6 грн (16,30 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 7,5 грн (37,5 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 24,60 грн (36,9 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2 грн (22,7 грн за 100 грн)

Майонез — 160 г — 8,9 грн (8,9 грн за 1 упаковку)

Всего: 78,39 грн за 1 кг оливье

Novus:

Отварной картофель — 130 г — 0,77 грн (5,89 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,11 грн (8,59 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 27,89 грн (92,99 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 14,18 грн (27,19 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 7,99 грн (39,99 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 26,32 грн (39,49 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2,84 грн (19,90 грн за 70 грн)

Майонез — 160 г — 6,21 грн (6,99 грн за 1 упаковку)

Всего: 87,31 грн за 1 кг оливье

Сильпо:

Отварной картофель — 130 г — 1,12 грн (8,6 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,12 грн (8,6 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 34,8 грн (116 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 15,35 грн (25,59 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 7,67 грн (38,39 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 13,17 грн (49,39 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2,79 грн (19,59 грн за 70 г)

Майонез — 160 г — 7,94 грн (7,94 грн за 1 упаковку)

Всего: 83,96 грн за 1 кг оливье

Ашан:

Отварной картофель — 130 г — 0,94 грн (7,20 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,08 грн (8,3 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 47,86 грн (159,5 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 7,48 грн (15,90 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 6,5 грн (32,5 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 7,38 грн (36,9 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2,65 грн (19,9 грн за 75 грн)

Майонез — 160 г — 7,16 грн (8,5 грн за 1 упаковку)

Всего: 81,05 грн за 1 кг оливье

В целом, это самый низки ценник, однако, если вы будете выбирать продукты из среднего ценового сегмента, а некоторые даже из высокого, то можете эти суммы смело умножать на два.

Ранее стоимость оливье посчитали ученые Института аграрной экономики. В этом году 3 кг салата традиционной рецептуры обойдется украинцам в 198,54 грн, то есть на 24% больше, чем в прошлом году.

В целом стоимость новогоднего стола 2022 для украинской семьи из четырех человек составит 1844,74 грн – это на 8,1% дороже, чем в 2021 году.