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Великоднє богослужіння УГКЦ (онлайн-трансляція)

24 Квітня 2022, 06:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
храм

У 2022 році не всі греко-католики зможуть піти до храму на богослужіння на Великдень, оскільки цього року українці зустрінуть Світле Христове Воскресіння в умовах війни.

У більшості церков правити почнуть після закінчення комендантської години в вашому регіоні. Тоді віряни зможуть послухати богослужіння, а згодом освятити свої пасхальні кошики.

Перш ніж ви вирішите піти в храм, добре подумайте. Можливо, краще переглянути богослужіння онлайн.

Початок великоднього богослужіння УГКЦ із Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві 24 квітня о 07.30.

Онлайн-трансляція богослужіння на Великдень 2022

Зазначимо, що  Міністерство культури та інформаційної політики та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті рекомендують вірянам замість фізичного відвідування храму переглянути трансляцію онлайн.

Онлайн-служби на Великдень транслюватимуть на телебаченні в рамках телемарафону Єдині новини, а також на каналі UA: Культура.

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Теги
Великдень, Онлайн трансляція, УГКЦ
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