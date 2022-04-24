У 2022 році не всі греко-католики зможуть піти до храму на богослужіння на Великдень, оскільки цього року українці зустрінуть Світле Христове Воскресіння в умовах війни.

У більшості церков правити почнуть після закінчення комендантської години в вашому регіоні. Тоді віряни зможуть послухати богослужіння, а згодом освятити свої пасхальні кошики.

Перш ніж ви вирішите піти в храм, добре подумайте. Можливо, краще переглянути богослужіння онлайн.

Початок великоднього богослужіння УГКЦ із Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві 24 квітня о 07.30.

Онлайн-трансляція богослужіння на Великдень 2022

Зазначимо, що Міністерство культури та інформаційної політики та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті рекомендують вірянам замість фізичного відвідування храму переглянути трансляцію онлайн.

Онлайн-служби на Великдень транслюватимуть на телебаченні в рамках телемарафону Єдині новини, а також на каналі UA: Культура.