В 2022 году не все греко-католики смогут пойти в храм на богослужение на Пасху, поскольку в этом году украинцы встретят Светлое Христово Воскресение в условиях войны.

В большинстве церквей править начнут по окончанию комендантского часа в вашем регионе. Тогда верующие смогут послушать богослужение, а после освятить свои пасхальные корзинки.

Прежде чем вы решите пойти в храм — хорошо подумайте. Возможно, лучше посмотреть богослужение онлайн.

Начало пасхального богослужение УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве 24 апреля в 07.30.

Онлайн-трансляция богослужения на Пасху 2022

Отметим, что Министерство культуры и информационной политики и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести рекомендуют верующим вместо физического посещения храма посмотреть трансляцию онлайн.

Онлайн-службы на Пасху будут транслировать по телевидению в рамках телемарафона Єдині новини, а также на канале UA: Культура.