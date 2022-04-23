У 2022 році православні християни в Україні зустрінуть Великдень в умовах війни. Світле Христове Воскресіння – одне з найголовніших релігійних свят, на яке віряни, як правило, відвідують храми.

У мирний час у церкви православні християни йдуть ближче до 00.00, оскільки там починається богослужіння. Проте цього року святкування відбудеться інакше, оскільки правити у храмах під час комендантської години заборонено.

Ба більше, Міністерство культури та інформаційної політики та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті рекомендують вірянам замість фізичного відвідування храму переглянути трансляцію онлайн.

Початок великоднього богослужіння ПЦУ із Михайлівського Золотоверхого собору у Києві о 23.30.

Онлайн-трансляція богослужіння на Великдень 2022

Онлайн-служби на Великдень транслюватимуть на телебаченні в рамках телемарафону Єдині новини, а також на каналі UA: Культура.

Також 24 квітня о 07.30 буде Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.