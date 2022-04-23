В 2022 году православные христиане в Украине встретят Пасху в условиях войны. Светлое Христово Воскресение — один из самых главных религиозных праздников, на который верующие, как правило, посещают храмы.

В мирно время в церкви православные христиане идут ближе к 00.00, поскольку там начинается богослужение. Однако в этом году празднование произойдет иначе, поскольку править в храмах во время комендантского часа запрещено.

Более того, Министерство культуры и информационной политики и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести рекомендуют верующим вместо физического посещения храма посмотреть трансляцию онлайн.

Начало пасхального богослужение ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в 23.30.

Онлайн трансляция богослужения на Пасху 2022

Онлайн-службы на Пасху будут транслировать по телевидению в рамках телемарафона Єдині новини, а также на канале UA: Культура.

Также 24 апреля в 07.30 будет Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве