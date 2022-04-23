Єпископ Команський Михаїл, екзарх Вселенського патріархату в Україні, розповів про великодню службу та традиції освячення кошика.

За словами єпископа, пасхальне нічне богослужіння – це більше традиція, а не догмат віри.

– Я сказав би, що тут треба брати до уваги серединний шлях християнства. До якихось речей ми звикли, наприклад, пасхальне богослужіння – вночі, але ми зараз живемо в особливих умовах у стані війни. Там, де є можливість, послабили правила та час комендантської години, але в деяких регіонах люди вдень бояться ходити, як вони підуть уночі? – сказав Михаїл.

Екзарх Вселенського патріархату зазначив, що пасхальний кошик можна освятити звечора, проте мета богослужіння не в освяченні пасок, їжі.

– Мета богослужіння – відслужити великодню літургію. Все інше – це вже як приємний бонус, – зазначив єпископ.

Він додав, що під час воєнного стану онлайн-трансляція богослужіння може замінити похід до храму.

– Тут ще треба дивитися, як людина до цього ставиться. Якщо вона не йде до церкви через лінощі – це погано, але коли людина не має можливості (воєнний стан, хвороба) – це допустимо. І це не буде гріхом, – наголосив Михаїл.

Раніше ми писали, як святкувати Великдень під час воєнного стану та чи варто йти до церкви.

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Фото: Михаїл Аніщенко