Епископ Команский Михаил, экзарх Вселенского патриархата в Украине, рассказал о пасхальном богослужении и традициях освящения корзины.

По словам епископа, пасхальное ночное богослужение — это больше традиция, а не догмат веры.

— Я бы сказал, что тут нужно брать во внимание серединный путь християнства. К каким-то вещам мы привыкли, например, пасхальное богослужение — ночью, но мы сейчас живет в особенных условиях в состоянии войны. Там где есть возможность, ослабили правила и время комендантского часа, но в некоторых регионах люди днем боятся ходить, как они пойдут ночью? — сказал Михаил.

Экзарх Вселенского патриархата отметил, что пасхальную корзину можно посвятить с вечера, однако цель богослужения не в освещении пасок, еды.

— Цель богослужения — отслужить пасхальную литургия. Все другое — это уже как приятный бонус, — отметил епископ.

Он добавил, что во время военного положения онлайн-трансляция богослужения может заменить поход в храм.

— Тут еще нужно смотреть как человек к этому относится. Если он не идет в церковь из-за лени — это плохо, но когда у человека нет возможности (военное положение, болезнь) — это допустимо. И это не будет грехом, — подчеркнул Михаил.

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Фото: Михаил Анищенко