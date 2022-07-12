12 липня в усьому світі відзначають професійне свято – День бортпровідника. Це свято людей, які відповідають за безпеку пасажирських перевезень у літаках.
Бортпровідники – люди, які забезпечують контакт із пасажирами під час польоту, їхній комфорт та спокій. Якщо у вас є в оточенні люди з такою професією, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували листівки та СМС із Всесвітнім днем бортпровідника.
Привітання в СМС із Днем бортпровідника
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З днем бортпровідника!
Бажаю вам удачі,
Щоб на землі та в небі
Вирішувалися всі задачі.
Ваблять нехай простори,
Кличе вперед мрія,
Нехай оточують радість,
Любов і доброта.
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У парадній формі та з посмішкою
Зустрічаєш пасажирів ти,
Бортпровідник – звучить достойно,
Професія твоєї мрії!
Сьогодні ми тебе вітаємо
Й бажаємо жити без бід,
Польотів тільки безпечних,
Щасливих, довгих-довгих літ.
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За їх відвагу і уміння
Ми славимо бортпровідників.
Здоров’я, щастя і везіння
Бажаємо їм на віка!
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Якщо ви хочете світ подивитися –
Найкраще летіти літаком.
На борту літака затишок і комфорт,
Бортпровідник його створює!
Нехай в житті буде все у вас в порядку,
Хай безпечні будуть злети і посадки,
Льотної погоди, щастя і терпіння,
Завжди в усьому удачі і везіння!
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Бортпровідників ми вітаємо,
В небесах робота ваша,
Ми бажаємо вам успіху,
Небесна гвардія наша!
Вдалих польотів і пасажирів,
Щоб шкідливих не було зовсім.
І щоб удача була поруч
На кожній злітній смузі!
Привітання в листівках із Днем бортпровідника