12 липня в усьому світі відзначають професійне свято – День бортпровідника. Це свято людей, які відповідають за безпеку пасажирських перевезень у літаках.

Бортпровідники – люди, які забезпечують контакт із пасажирами під час польоту, їхній комфорт та спокій. Якщо у вас є в оточенні люди з такою професією, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували листівки та СМС із Всесвітнім днем бортпровідника.

Привітання в СМС із Днем бортпровідника

***

Зараз дивляться

З днем бортпровідника!

Бажаю вам удачі,

Щоб на землі та в небі

Вирішувалися всі задачі.

Ваблять нехай простори,

Кличе вперед мрія,

Нехай оточують радість,

Любов і доброта.

***

У парадній формі та з посмішкою

Зустрічаєш пасажирів ти,

Бортпровідник – звучить достойно,

Професія твоєї мрії!

Сьогодні ми тебе вітаємо

Й бажаємо жити без бід,

Польотів тільки безпечних,

Щасливих, довгих-довгих літ.

***

За їх відвагу і уміння

Ми славимо бортпровідників.

Здоров’я, щастя і везіння

Бажаємо їм на віка!

***

Якщо ви хочете світ подивитися –

Найкраще летіти літаком.

На борту літака затишок і комфорт,

Бортпровідник його створює!

Нехай в житті буде все у вас в порядку,

Хай безпечні будуть злети і посадки,

Льотної погоди, щастя і терпіння,

Завжди в усьому удачі і везіння!

***

Бортпровідників ми вітаємо,

В небесах робота ваша,

Ми бажаємо вам успіху,

Небесна гвардія наша!

Вдалих польотів і пасажирів,

Щоб шкідливих не було зовсім.

І щоб удача була поруч

На кожній злітній смузі!

Привітання в листівках із Днем бортпровідника