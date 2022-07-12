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Вдалих польотів та легкої посадки: привітання з Днем бортпровідника у СМС і листівках

12 Липня 2022, 07:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вдалих польотів та легкої посадки: привітання з Днем бортпровідника у СМС і листівках

12 липня в усьому світі відзначають професійне свято – День бортпровідника. Це свято людей, які відповідають за безпеку пасажирських перевезень у літаках.

Бортпровідники – люди, які забезпечують контакт із пасажирами під час польоту, їхній комфорт та спокій. Якщо у вас є в оточенні люди з такою професією, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували листівки та СМС із Всесвітнім днем бортпровідника.

Привітання в СМС із Днем бортпровідника

***

Зараз дивляться

З днем бортпровідника!
Бажаю вам удачі,
Щоб на землі та в небі
Вирішувалися всі задачі.
Ваблять нехай простори,
Кличе вперед мрія,
Нехай оточують радість,
Любов і доброта.

***

У парадній формі та з посмішкою
Зустрічаєш пасажирів ти,
Бортпровідник – звучить достойно,
Професія твоєї мрії!
Сьогодні ми тебе вітаємо
Й бажаємо жити без бід,
Польотів тільки безпечних,
Щасливих, довгих-довгих літ.

***

За їх відвагу і уміння
Ми славимо бортпровідників.
Здоров’я, щастя і везіння
Бажаємо їм на віка!

***

Якщо ви хочете світ подивитися –
Найкраще летіти літаком.
На борту літака затишок і комфорт,
Бортпровідник його створює!
Нехай в житті буде все у вас в порядку,
Хай безпечні будуть злети і посадки,
Льотної погоди, щастя і терпіння,
Завжди в усьому удачі і везіння!

***

Бортпровідників ми вітаємо,
В небесах робота ваша,
Ми бажаємо вам успіху,
Небесна гвардія наша!

Вдалих польотів і пасажирів,
Щоб шкідливих не було зовсім.
І щоб удача була поруч
На кожній злітній смузі!

Привітання в листівках із Днем бортпровідника

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