12 июля во всем мире отмечают профессиональный праздник — День бортпроводника. Это праздник людей, которые отвечают за безопасность пассажирских перевозок в самолетах.
Бортпроводники — люди, которые обеспечивают контакт с пассажирами во время полета, их комфорт и спокойствие. Если у вас есть в окружении люди с такой профессии, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили открытки и СМС с Всемирным днем бортпроводника.
Поздравления в СМС с Днем бортпроводника
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Бортпроводник, принимай поздравленья!
Желаем удачи, терпенья, везенья,
Удачных полетов за облаками
И легкой посадки (хотели бы сами).
Улыбка твоя душу всем согревает —
Спокойствие в небе народу вселяет.
Пусть грозы обходят тебя стороной,
А счастье преследует бурной рекой.
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Вы летаете над облаками,
Создавая в полетах комфорт,
И всегда так общительны с нами,
Будь посадка то или взлет.
Вы уверенно службу несете,
И по зову являетесь в миг,
И своею работой живете,
С гордым званием — бортпроводник.
Вам спасибо большое, родные,
Вам хотя бы за то, что вы есть,
Поздравляем в едином порыве,
Полетать с вами просто за честь!
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Проводишь каждый день в полете,
Летаешь в небе выше птиц.
На столь ответственной работе
С теплом встречаешь сотни лиц.
Так пусть тебе и в жизни личной
Пренепремено повезет.
Пусть рейс летит свой на отлично
Твой белокрылый самолет.
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Желаем взлетов и посадок мягких,
Пусть небо вас не смеет огорчать,
И среди пассажиров разных всяких
Желаем вам улыбки повстречать!
В режиме штатном будут пусть полеты,
И пассажиры не тревожат вас,
Хоть им порой нужна ваша забота,
Но в праздник отдых нужен вам сейчас!
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Ты встречаешь нас у трапа,
Ты – прекрасная принцесса.
С днем твоим поздравить рады
Мы сегодня, стюардесса.
Будет пусть полет высоким,
Небо пусть всегда манит,
Путь к успеху и признанию
Будет пусть всегда открыт.
Поздравления в открытках с Днем бортпроводника