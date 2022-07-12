12 июля во всем мире отмечают профессиональный праздник — День бортпроводника. Это праздник людей, которые отвечают за безопасность пассажирских перевозок в самолетах.

Бортпроводники — люди, которые обеспечивают контакт с пассажирами во время полета, их комфорт и спокойствие. Если у вас есть в окружении люди с такой профессии, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили открытки и СМС с Всемирным днем бортпроводника.

Поздравления в СМС с Днем бортпроводника

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***

Бортпроводник, принимай поздравленья!

Желаем удачи, терпенья, везенья,

Удачных полетов за облаками

И легкой посадки (хотели бы сами).

Улыбка твоя душу всем согревает —

Спокойствие в небе народу вселяет.

Пусть грозы обходят тебя стороной,

А счастье преследует бурной рекой.

***

Вы летаете над облаками,

Создавая в полетах комфорт,

И всегда так общительны с нами,

Будь посадка то или взлет.

Вы уверенно службу несете,

И по зову являетесь в миг,

И своею работой живете,

С гордым званием — бортпроводник.

Вам спасибо большое, родные,

Вам хотя бы за то, что вы есть,

Поздравляем в едином порыве,

Полетать с вами просто за честь!

***

Проводишь каждый день в полете,

Летаешь в небе выше птиц.

На столь ответственной работе

С теплом встречаешь сотни лиц.

Так пусть тебе и в жизни личной

Пренепремено повезет.

Пусть рейс летит свой на отлично

Твой белокрылый самолет.

***

Желаем взлетов и посадок мягких,

Пусть небо вас не смеет огорчать,

И среди пассажиров разных всяких

Желаем вам улыбки повстречать!

В режиме штатном будут пусть полеты,

И пассажиры не тревожат вас,

Хоть им порой нужна ваша забота,

Но в праздник отдых нужен вам сейчас!

***

Ты встречаешь нас у трапа,

Ты – прекрасная принцесса.

С днем твоим поздравить рады

Мы сегодня, стюардесса.

Будет пусть полет высоким,

Небо пусть всегда манит,

Путь к успеху и признанию

Будет пусть всегда открыт.

Поздравления в открытках с Днем бортпроводника