Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

В Україні з’явилося нове свято – хто та коли відзначатиме

2 Лютого 2022, 14:14
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
В Україні з’явилося нове свято – хто та коли відзначатиме
Джерело: Depositphotos

Кабмін підтримав указ президента України Володимира Зеленського щодо заснування нового свята – Дня працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану. Простіше кажучи Дня працівників РАЦСів.

Вітатимуть співробітників РАЦСів щорічно 11 лютого.

– Враховуючи значний внесок органів державної реєстрації актів цивільного стану у забезпечення реалізації державної правової політики у цій сфері, а також важливе значення у захисті прав і законних інтересів фізичної особи, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України постановляю: установити в Україні професійне свято – День працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану, яке відзначати щороку 11 лютого, – йдеться в указі президента.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, поки документа немає на сайті очільника країни.

Читайте також:
КалендарьДень святого Валентина та початок Масляної: календар свят на лютий 2022

Теги
Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь