В Україні з’явилося нове свято – хто та коли відзначатиме

Кабмін підтримав указ президента України Володимира Зеленського щодо заснування нового свята – Дня працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану. Простіше кажучи Дня працівників РАЦСів.

Вітатимуть співробітників РАЦСів щорічно 11 лютого.

– Враховуючи значний внесок органів державної реєстрації актів цивільного стану у забезпечення реалізації державної правової політики у цій сфері, а також важливе значення у захисті прав і законних інтересів фізичної особи, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України постановляю: установити в Україні професійне свято – День працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану, яке відзначати щороку 11 лютого, – йдеться в указі президента.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, поки документа немає на сайті очільника країни.