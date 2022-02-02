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В Украине появился новый праздник — кто и когда будет отмечать

2 февраля 2022, 14:14
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Украине появился новый праздник — кто и когда будет отмечать
Источник: Depositphotos

Кабмин поддержал указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении нового праздника – Дня работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния. Проще говоря Дня работников ЗАГСов.

Поздравлять сотрудников ЗАГСов ежегодно будут 11 февраля.

— Учитывая значительный вклад органов государственной регистрации актов гражданского состояния в обеспечение реализации государственной правовой политики в этой сфере, а также важное значение в защите прав и законных интересов физического лица в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния, которое отмечать ежегодно 11 февраля, — говорится в указе президента.

Этот указ вступает в силу со дня его публикации, но пока документа нет на сайте главы страны.

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