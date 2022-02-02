В Украине появился новый праздник — кто и когда будет отмечать

Кабмин поддержал указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении нового праздника – Дня работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния. Проще говоря Дня работников ЗАГСов.

Поздравлять сотрудников ЗАГСов ежегодно будут 11 февраля.

— Учитывая значительный вклад органов государственной регистрации актов гражданского состояния в обеспечение реализации государственной правовой политики в этой сфере, а также важное значение в защите прав и законных интересов физического лица в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния, которое отмечать ежегодно 11 февраля, — говорится в указе президента.

Этот указ вступает в силу со дня его публикации, но пока документа нет на сайте главы страны.