День медика в Україні традиційно відзначають у третю неділю червня. 2022 року працівників охорони здоров’я вітають 19 червня.
В умовах війни роль медика стали цінувати ще більше. Щодня медичні працівники не просто рятують життя, а й демонструють неймовірну хоробрість.
Привітати близьких медиків зі святом можна, надіславши тепле повідомлення – оригінальні СМС-вітання з Днем медика зібрали в матеріалі.
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Із Днем медика! Здоров’я, терпіння та вдячних усмішок на обличчях пацієнтів!
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Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживемо!
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Вітаю із Днем медика! Бажаю бути завжди у хорошому настрої, вірити у свої сили та прагнути до втілення мрій у реальність!
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З Днем медика! Вам – добрих пацієнтів,
Прекрасних результатів від душі.
Хай буде море радісних моментів.
І прийдуть тільки гарні дні!
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Ваша робота – це найважливіша праця, яка дозволяє людям знову ставати здоровими. У День медика бажаємо вам успіху, бадьорості та оптимізму!
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Ви медик від Бога, ми Вас вітаємо!
Успіхів і щастя багато бажаємо!
Робота хай радість вам тільки несе.
А все, що хвилює, із життя піде!
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День медика з’явився в Україні у 1994 році після указу президента Про день медичного працівника. Проте працівникам охорони здоров’я дякують не лише цього дня. Наприклад, 12 травня в Україні вітають медсестер, а першого понеділка жовтня відзначають Міжнародний день лікаря.