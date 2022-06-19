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Украина празднует День медика: теплые поздравления в СМС

19 июня 2022, 06:03
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День медика в Україні 2022: привітання у СМС

День медика в Украине традиционно отмечают в третье воскресение июня. В 2022 году работников здравоохранения поздравляют 19 июня.

В условиях войны роль медика стали ценить еще больше. Каждый день медицинские работники не просто спасают жизни, но и демонстрируют невероятную храбрость.

Поздравить близких медиков с праздником можно, отправив теплое сообщение — оригинальные СМС-поздравления с Днем медика собрали в материале.

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С Днем медика! Здоровья, терпения и благодарных улыбок на лицах пациентов!

* * *

Умеете недуг вы побеждать,
Вселять надежду, к жизни пробуждать.
В День медика поздравить вас хотим.
Ваш труд почетен и необходим!

* * *

Поздравляю с Днем медика! Желаю быть всегда в хорошем настроении, верить в свои силы и стремиться к воплощению мечтаний в реальность!

* * *

Тем, кто любит медицину,
Тем, кто жизнь ей посвятил,
Пожелаю много счастья
И любви, терпенья, сил!

* * *

Ваша работа – это важнейший труд, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. В День медика желаем вам успеха, бодрости и оптимизма!

* * *

Медикам, сегодня, — поздравления,
Восхищение, улыбки и цветы!
Пусть вас не тревожат огорчения
В мире счастья, радости, любви!

* * *

День медика появился в Украине в 1994 году после указа президента О днем медицинского работника. Однако работников здравоохранения благодарят не только в этот день. К примеру, 12 мая в Украине поздравляют медсестер, а в первый понедельник октября отмечают Международный день врача.

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Медицина Привітання
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