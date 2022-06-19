День медика в Украине традиционно отмечают в третье воскресение июня. В 2022 году работников здравоохранения поздравляют 19 июня.

В условиях войны роль медика стали ценить еще больше. Каждый день медицинские работники не просто спасают жизни, но и демонстрируют невероятную храбрость.

Поздравить близких медиков с праздником можно, отправив теплое сообщение — оригинальные СМС-поздравления с Днем медика собрали в материале.

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С Днем медика! Здоровья, терпения и благодарных улыбок на лицах пациентов!

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Умеете недуг вы побеждать,

Вселять надежду, к жизни пробуждать.

В День медика поздравить вас хотим.

Ваш труд почетен и необходим!

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Поздравляю с Днем медика! Желаю быть всегда в хорошем настроении, верить в свои силы и стремиться к воплощению мечтаний в реальность!

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Тем, кто любит медицину,

Тем, кто жизнь ей посвятил,

Пожелаю много счастья

И любви, терпенья, сил!

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Ваша работа – это важнейший труд, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. В День медика желаем вам успеха, бодрости и оптимизма!

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Медикам, сегодня, — поздравления,

Восхищение, улыбки и цветы!

Пусть вас не тревожат огорчения

В мире счастья, радости, любви!

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День медика появился в Украине в 1994 году после указа президента О днем медицинского работника. Однако работников здравоохранения благодарят не только в этот день. К примеру, 12 мая в Украине поздравляют медсестер, а в первый понедельник октября отмечают Международный день врача.