Жителі та гості Києва можуть залишитися в храмах усю ніч на Великдень під час комендантської години. Про це заявили в КМВА – влада вирішила піти назустріч вірянам з 15 по 16 квітня.

– Так, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння в церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку тимчасових обмежень, можуть залишатися в храмі на всю ніч, – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Утім, люди можуть освятити великодній кошик і після комендантської години, яка розпочинається о 00.00 і закінчується о 05:00.

Для тих, хто вирішить залишитися в храмі на ніч, заборонено залишати локацію, виходити на вулиці та бути в громадських місцях під час комендантської години. Також вірянам важливо самим дізнатися про адреси найближчих укриттів – у разі повітряної тривоги обов’язково необхідно вирушити у безпечне місце.

Також глава військової адміністрації Попко заявив, що під час Великодніх свят будуть посилені заходи безпеки.

Раніше в КМВА розповіли, яким буде святкування Великодня в Києві – храми та собори будуть відкриті для ранкових і вечірніх богослужінь 15 і 16 квітня. Жителів столиці та гостей закликали не збиратися в натовп, і порадили спостерігати за богослужінням в онлайн-режимі.