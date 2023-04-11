В КГВА рассказали и праздновании Пасхи в Киеве — молебны запланированы в 163 культовых сооружениях. В администрации уточнили графики молебнов и то, как они накладываются на комендантский час.

Так, храмы и соборы будут открыты для утренних и вечерних богослужений 15 и 16 апреля.

— 15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а 16 апреля — с 05:00 до 18:00, — отметили в КГВА.

Впрочем, не стоит забывать, что комендантский час действует без изменений в эти дни — с 00:00 до 05:00. В администрации заявили, что в это время в храме может быть только священнослужитель.

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Жителей столицы и гостей также призвали не собираться возле церквей и храмов. К тому же, чтобы верующие не нарушали временные ограничения, многие священнослужители пойдут навстречу и будут освящать пасхальные корзины и в субботу.

Глава КГВА Сергей Попко попросил киевлян посмотреть службу на Пасху онлайн — трансляции будут через телевизионные каналы и в YouTube и Facebook.

— По возможности, посмотрите богослужения онлайн. Если же все же решите пойти в храм — заботьтесь о безопасности. Избегайте больших скоплений людей — лучше прийти чуть позже, времени хватит. И помните, что в стране длится война, — заявил Попко.

Факты ICTV также собрали информацию о комендантском часе на Пасху 2023 по областям. В некоторых местах временных ограничений и вовсе не будет. А в некоторых областях, наоборот, запретили посещать кладбища и храмы.