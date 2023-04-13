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В Киеве верующим разрешили находиться в храмах на Пасху всю ночь

13 апреля 2023, 14:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Лампада
Источник: Pixabay

Жители и гости Киева могут остаться в храмах на всю ночь на Пасху во время комендантского часа. Об этом заявили в КГВА — власти решили пойти навстречу верующим с 15 по 16 апреля.

— Так, введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала временных ограничений, могут оставаться в храме на всю ночь, — заявил глава КГВА Сергей Попко.

Впрочем, люди могут освятить пасхальную корзину и после комендантского часа, который начинается в 00.00 и заканчивается в 05.00. 

Для тех, кто решит остаться в храме на ночь, запрещено покидать локацию, выходить на улицы и быть в общественных местах во время комендантского часа. Также верующим важно самим узнать об адресах ближайших укрытий — в случае воздушной тревоги обязательно необходимо отправиться в безопасное место.

Также глава военной администрации Попко заявил, что во время Пасхальных праздников будет введены усиленные меры безопасности.

Ранее в КГВА рассказали, каким будет празднование Пасхи в Киеве — храмы и соборы будут открыты для утренних и вечерних богослужений 15 и 16 апреля. Жителей столицы и гостей призвали не собираться в толпу, и посоветовали наблюдать за богослужением в онлайн-режиме.

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