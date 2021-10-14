У Києві стартував велопробіг з нагоди Дня захисників і захисниць України. У заході взяли участь понад 200 учасників, серед яких багато ветеранів АТО.

Колона стартувала з Михайлівської площі, а кінцевою точкою маршруту стане Державний Прапор України біля Музею історії України у Другій Світовій війні. Учасники проїдуть 2,5 кілометри центром Києва.

На фініші гостей чекатиме розважальна програма від Київської міської державної адміністрації.

Марафон відбувається другий рік поспіль. Основна мета заходу – привернути увагу громадськості до проблеми реабілітації бійців.

Водночас водіїв транспортних засобів просять звернути увагу на обмеження руху з 09.00 до 14.00 під час руху велоколони за маршрутом: площа Михайлівська — вулиця Михайлівська — вулиця Хрещатик — площа Європейська — вулиця Грушевського — Петрівська алея – Паркова дорога — алея Героїв Крут — площа Слави — вулиця Лаврська.

Сьогодні урочисті заходи до Дня захисників і захисниць України відбудуться по всій території України.

Наприклад, у Львові від пам’ятника Тарасу Шевченку рушить хода до меморіалу Небесної Сотні. У Сєвєродонецьку відбудеться військовий парад, під час якого у супроводі техніки пройдуть бійці усіх військових частин.

Також марші заплановані у Дніпрі та Харкові. В Маріуполі з 14.00 до 16.00 на сцені парку Гурова гратимуть оркестри. А у Миколаєві повертаються з ротації морські піхотинці, їх урочисто зустрічатимуть у центрі міста.