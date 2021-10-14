В Киеве стартовал велопробег по случаю Дня защитников и защитниц Украины. В мероприятии приняли участие более 200 участников, среди которых много ветеранов АТО.

Колонна стартовала с Михайловской площади, а конечной точкой маршрута станет Государственный Флаг Украины возле Музея истории Украины во Второй Мировой войне. Участники проедут 2,5 километра по центру Киева.

На финише гостей ждет развлекательная программа от Киевской городской государственной администрации.

Марафон проходит второй год подряд. Основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме реабилитации бойцов.

В то же время водителей транспортных средств просят обратить внимание на ограничение движения с 09.00 до 14.00 во время движения велоколонны по маршруту: площадь Михайловская — улица Михайловская — улица Крещатик — площадь Европейская — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — площадь Славы — улица Лаврская.

Сегодня торжественные мероприятия ко Дню защитников и защитниц Украины состоятся по всей территории Украины.

Например, во Львове от памятника Тарасу Шевченко отправится шествие к мемориалу Небесной Сотни. В Северодонецке состоится военный парад, во время которого в сопровождении техники пройдут бойцы всех воинских частей.

Также марши запланированы в Днепре и Харькове. В Мариуполе с 14.00 до 16.00 на сцене парка Гурова будут играть оркестры. А в Николаеве возвращаются с ротации морские пехотинцы, их торжественно будут встречать в центре города.