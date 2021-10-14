Традиційно 14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Сьогодні прийнято вітати героїв, які відстоюють та захищають честь і територію нашої держави.

Свої привітання зі святом вже встигли оприлюднити українські зірки. Блогер Ксенія Якимів та телеведучий Дмитро Танкович побажали всім чоловікам та жінкам сили і наснаги.

– Бажаємо вам міцного здоров’я, більше наснаги та сили, щоб захищати нас. З Днем захисників! Нехай щастить, – сказали зірки.

А модель plus-size Міла Кузнєцова присвятила своє привітання всім захисникам, які перебувають на Сході України.

– Завдяки вам у нас є дім та наша країна. Бажаю, щоб усі вороженьки згинули, як роса на сонці. І ви змогли повернутися додому. Зі святом вас! Слава захисникам України, – сказала Міла.

Учасники гурту Океан Ельзи на сторінці в Instagram оприлюднили фото з українськими військовими і подякували їм за мужність та відданість.

– Дякуємо вам за відданість, справжність. Дякуємо за те, що ми є, що ми творимо, живемо. Завдяки вам все буде перемога, – написали учасники Океану Ельзи.

Гурт Антитіла опублікував фрагмент пісні Завжди моя, яку присвятив Україні та українським захисникам і захисницям.

– Ми дякуємо усім захисникам та захисницям, які щоденно докладають зусиль, ризикують і стоять за нашу правду, волю і незалежність. І пам‘ятаємо усіх, хто сміливо тримав оборону та ніс наш прапор, але так і не повернувся додому. Дорога ціна нашого мирного неба, – написали учасники гурту Антитіла.

Співак Олександр Положинський також висловив свою шану та вдячність всім, хто захищає Україну.

– Всім, хто боровся і бореться за Україну, її незалежність та цілісність, хто захищав і захищає, вдячність і шана! – написав Олександр.

До привітань також приєдналася акторка Ірма Вітовська. Вона додала, що сьогодні українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День козацтва та День створення УПА.