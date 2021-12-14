18 грудня відбудеться святкове відкриття головної ялинки країни на Софійській площі.
Цього тижня новорічні локації відкриють на Контрактовій площі та біля арки Дружби народів.
У КМДА нагадали про важливість дотримання карантинних вимог, адже це не примха місцевої влади, а вимога часу.
За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цьогоріч тема головної локації буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.
Навколо ялинки розташують фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. В КМДА планують, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.
Головну ялинку прикрашатимуть понад 20 тис. іграшок – червоного та золотого кольорів, а над деревом сяятиме гірлянда у вигляді великого купола.
Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому облаштують ковзанку у вигляді тунелю.
Також на площі буде тепла арт-зона для відпочинку, дитячі атракціони та різноманітні фотозони.