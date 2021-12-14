18 грудня відбудеться святкове відкриття головної ялинки країни на Софійській площі.

Цього тижня новорічні локації відкриють на Контрактовій площі та біля арки Дружби народів.

У КМДА нагадали про важливість дотримання карантинних вимог, адже це не примха місцевої влади, а вимога часу.

За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цьогоріч тема головної локації буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

Читайте також: У Києві протестували ілюмінацію на головній ялинці України

Навколо ялинки розташують фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. В КМДА планують, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Головну ялинку прикрашатимуть понад 20 тис. іграшок – червоного та золотого кольорів, а над деревом сяятиме гірлянда у вигляді великого купола.

Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому облаштують ковзанку у вигляді тунелю.

Також на площі буде тепла арт-зона для відпочинку, дитячі атракціони та різноманітні фотозони.