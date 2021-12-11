У Києві протестували ілюмінацію на головній ялинці України

Співробітники комунальних служб Києва вперше протестували новорічну ілюмінацію на головній ялинці країни.

Випробування проходили вдень у суботу, 11 грудня, повідомляється у матеріалі Фактів ICTV.

У свою чергу, керівник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів, що повноцінно ілюмінація запрацює о 17 годині 18 грудня — напередодні Дня святого Миколая.

— Ялинка на Софійській площі буде штучною та дуже пишною, а вершина її підніметься на 31-метрову висоту. В ООН три десятки країн підписали зелений меморандум, яким зобов’язуються не вирубувати ліси. Тож ми дотримуємося міжнародних правил та голосуємо за ненатуральне дерево, – розповів Добруцький.

Він зазначив, що хвою виконали у традиційному зеленому кольорі, хоча за початковим задумом вона мала бути білою.

Голова Folk Ukraine також додав, що Україна вже два роки потрапляє до рейтингів найгарніших ялинок. У минулому головна ялинка країни увійшла до п’ятірки найкращих новорічних дерев Європи та десятки у світовому масштабі.

Він також зазначив, що на новорічне оздоблення Софійської площі витрачено близько 27 млн грн, з яких на ялинку пішло близько 9 млн грн.

Добруцький наголосив, що з бюджету Києва на це гроші не виділялися – вони надійшли від спонсорів, орендарів, рекламодавців та підприємців.