18 декабря состоится праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.

На этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и у арки Дружбы народов.

В КГГА напомнили о важности соблюдения карантинных требований, ведь это не прихоть местных властей, а требование времени.

По словам представительницы организаторов празднования на Софийской площади Надежды Тутенко, в этом году тема главной локации будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

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Вокруг елки разместят фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. В КГГА планируют, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

Главную елку будут украшать более 20 тыс. игрушек – красного и золотого цвета, а над деревом будет сиять гирлянда в виде большого купола.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроят каток в виде тоннеля.

Также на площади организуют теплую арт-зону для отдыха, детские аттракционы и различные фотозоны.