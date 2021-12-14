Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

В КГГА рассказали, когда зажгут главную елку страны

14 декабря 2021, 12:54
Марта Бондаренко редактор ленты
новорічна ялинка
Источник: Depositphotos

18 декабря состоится праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.

На этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и у арки Дружбы народов.

В КГГА напомнили о важности соблюдения карантинных требований, ведь это не прихоть местных властей, а требование времени.

По словам представительницы организаторов празднования на Софийской площади Надежды Тутенко, в этом году тема главной локации будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

Читайте также:
Новорічна ялинкаВ Киеве протестировали иллюминацию на главной елке Украины

Вокруг елки разместят фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. В КГГА планируют, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

Главную елку будут украшать более 20 тыс. игрушек – красного и золотого цвета, а над деревом будет сиять гирлянда в виде большого купола.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроят каток в виде тоннеля.

Также на площади организуют теплую арт-зону для отдыха, детские аттракционы и различные фотозоны.

Читайте также:
В КГГА рассказали, когда зажгут главную елку страныГде в Киеве ярко отпраздновать Новый год 2022

Источник
КГГА
Теги
Новый год , новорічна ялинка , Софійська площа , Ялинка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка