Зовсім скоро розпочнеться період новорічних свят, на який чекають не лише діти, а й дорослі.

Зазвичай у цей час на українців чекає багато додаткових вихідних днів, наприклад, на Новий рік чи Різдво, але цього разу через повномасштабну війну все інакше.

Чи будуть вихідні на Новий рік 2023, залежить від того, чи продовжать воєнний стан.

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Згідно з календарем, Новий рік 2023, який відзначають 1 січня, припадає на неділю. Це означає, що наступний день, 2 січня, має бути теж вихідним.

Різдво, 7 січня, припадає на суботу. Неділя вихідним днем є і так, тому додатково відпочивати ми маємо і в понеділок.

Однак через воєнний стан від 24 лютого, всі додаткові вихідні дні, починаючи з 8 березня, були скасовані.

За цей час у нашій країні тричі продовжували військовий стан, зараз він діє до 21 листопада. Якщо буде й надалі – додаткового вікенду очікувати не варто.