21 лютого в усьому світі відзначають День жіночого щастя. Мета цієї дати – звернути увагу на проблему жіночої депресії.

Це свято відзначається кілька разів на рік – 21 лютого, 11 червня та 18 жовтня. У цей період прийнято вітати прекрасну половину людства з їхнім днем. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем жіночого щастя в листівках, щоб ви змогли надіслати їх усім, хто вам цінний.

День жіночого щастя – це неофіційне свято, а відзначають його для того, щоб важливі для вас жінки отримали більше позитивних емоцій та неодмінно були щасливі.

У День жіночого щастя привітання приймають матері, сестри, другі половинки, колеги чи просто знайомі.

Варто пам’ятати, що кожна жінка заслуговує на щастя. Для когось головна місія в житті – створити сім’ю та народити дітей, а хтось знаходить щастя в кар’єрі та самореалізації. Кожен погляд на життя має місце, оскільки головне – щоб людина була щасливою.

Зазначимо, що 21 лютого також святкують День рідної мови, який для кожного народу не лише спосіб спілкування, а й важлива складова національної свідомості людини.

Міжнародний день рідної мови встановили на генеральній конференції ЮНЕСКО. Його запровадили, щоб сприяти мовній та культурній різноманітності.

Календар свят на лютий 2022 – дивіться на Фактах ICTV.