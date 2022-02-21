21 февраля во всем мире отмечают День женского счастья. Цель этой даты — обратить внимание на проблему женской депрессии.

Этот праздник отмечается несколько раз в год — 21 февраля, 11 июня и 18 октября. В этот период принято поздравлять прекрасный пол с их днем. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем женского счастья в открытках, чтобы вы смогли отправить их всем, кто вам дорог.

День женского счастья — это неофициальный праздник, а отмечают его для того, чтобы важные для вас женщины получили больше положительных эмоции и непременно были счастливы.

В День женского счастья поздравления принимают матери, сестры, вторые половинки, коллеги или просто знакомые.

Стоит помнить, что каждая женщина заслуживает быть счастливой. Для кого-то главная миссия в жизни — создать семью и родить детей, а кто-то находит счастье в карьере и самореализации. Каждый взгляд на жизнь имеет место быть, поскольку главное — чтобы человек был счастлив.

Отметим, что 21 февраля также празднуют День родного языка, который для каждого народа не только способ общения, но и важная составляющая национального сознания человека.

Международный день родного языка установили на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его ввели, чтобы способствовать языковому и культурному разнообразию.

Календарь праздников на февраль 2022 — смотрите на Фактах ICTV.