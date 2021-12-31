У період новорічних свят відбудеться стільки різних вечірок, корпоративів, заходів! І до всіх потрібно підготуватися. Ні, ми не тільки про подарунки та зовнішній вигляд, а й про гарні тости на Новий рік. Смішні тости на Новий рік, підібрані Фактами ICTV, допоможуть стати душею компанії та посилять атмосферу веселощів під час свята.

Тости на Новий рік 2022

Бажаю, щоб у всіх тут присутніх всілякі неприємності та біди у Новому році припали на один день – 30 лютого.

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Один мудрець сказав: “Найдивовижніше в людині те, що вона нерідко засмучується щодо втраченого матеріального стану, а не про те, що проходить її життя”. Вип’ємо ж за те, щоб кожен день Нового року пройшов яскраво та з користю.

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Відволічемося від олів’є і піднімемо наші келихи за те, щоб у Новому році в нас було все, про що ми навіть не могли подумати, а те, про що ми думали, справдилося.

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Вип’ємо за Діда Мороза: скільки пам’ятаю – не хворіє, не старіє і гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми були такими!

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Коли тебе посилають, а ти йдеш, куди хочеш – це і є свобода. Нехай у Новому році ми завжди матимемо можливість вибору!

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Вип’ємо за те, щоб у цей Новий рік нічого не злипалося від безлічі солодощів, ранок завжди був добрим – навіть після вечірок, а синці під очима зникали від достатку гарного сну!

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Пити чи не пити? Ось у чому питання! Пропоную таки випити за нас і за Новий рік, який обіцяє бути чудовим!

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Дід Мороз просив передати, що в Новому році на нас чекає щось дуже особливе. Вірю, що він правий, і бажаю здоров’я, щастя та побільше іноземної валюти в гаманцях.

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Подивіться, як сяє новорічна ялинка! Випиймо за те, щоб у Новому році ми сяяли так само, були щасливими, радісними і завжди у гарному настрої!

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Випиймо за те, щоб наступного року ладнати з усіма, а особливо з собою!

Новий рік традиційно святкується 1 січня, проте відзначають його найчастіше в ніч з 31 грудня у сімейному колі, разом із друзями, колегами, на корпоративах чи тематичних вечірках. Озброюйтеся нашою добіркою прикольних тостів на Новий рік та засяйте на святкуванні, наче зірка на верхівці новорічної ялинки. З Новим роком!