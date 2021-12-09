Підготовка до Нового року – це завжди цікавий та енерговитратний процес. Крім подарунків, вибору святкового вбрання та інших справ, варто подбати про новорічний стіл.

Зазвичай, на приготування святкової вечері доводиться витрачати цілий день. Але у сучасному світі можна спростити собі життя і замовити їжу онлайн.

Факти ICTV зібрали кілька варіантів доставки готової їжі та дізналися, скільки коштуватиме новорічний стіл у супермаркетах з кулінарією та ресторанах.

Готові страви з кулінарії мережі супермакетів Сільпо

Святковий стіл з олів’є (в середньому 169 грн/кг), оселедцем під шубою (169 грн/кг), куркою гриль (від 134 грн/кг), холодцем домашнім на закуску (139 грн/кг) і тортом Пташине молоко на десерт (119 грн/кг) обійдеться у 730 грн.

Мережа супермаркетів Ашан

Замовити готову їжу також можна у кулінарії супермаркетів Ашан. Там святковий набір з олів’є (165 грн/кг), оселедця під шубою (135 грн/кг), курки гриль (140грн/кг), хумусом для закуски (223грн/кг), бісквітним тірамісу на десерт (200грн/кг) коштуватиме 863 грн.

Мережа супермаркетів Novus

Ще один варіант доставки готової їжі – кулінарія Novus. Новорічний стіл з олів’є (в середньому 179 грн/кг), оселедцем під шубою (174 грн/кг), запеченою куркою (від 134 грн/кг), холодцем домашнім на закуску (249 грн/кг) і мангово-смородиновим чизкейком на десерт (400 грн/кг) обійдеться у 1,1 тис. грн або у 550 грн, якщо брати запропоновані страви по 0,5 кг.

Святкові кошики від Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова

У ресторанах Дмитра Борисова можна замовити новорічний кошик з усіма необхідними для святкування продуктами.

Стандартний набір святкового столу, до складу якого входять олів’є (0,5 кг), норвезький оселедець під шубою (0,5 кг), паштет із курячої печінки (130 г), буженина власного виробництва(0,5 кг), домашній торт Наполеон (0,5 кг), апельсинові чіпси і пляшка ігристого Gastrofamily обійдеться вам у 1 399 грн.

Ресторан Барсук

Тут ви можете індивідуально зібрати святкову вечерю, обравши свої улюблені страви.

Ресторан підготував святкове меню для передзамовлення і пропонує клієнтам на вибір обрати олів’є з куркою та ковбасою (300 грн/кг), олів’є з лососем (499 грн/кг), оселедець під шубою (249 грн/кг) або ж паштет з курячої печінки з карамелізованою цибулею (199 грн/300 г).

Урізноманітнити меню пропонують лососем гравлакс (159 грн/100 г), соковитим рулетом з індички і соусом sweet chili (500 г – 379 грн), качкою по-пекінськи (1 шт – 799 грн), а на десерт можна обрати Мандариновий наполеон (500 г/269 грн).

Ресторан Любчик

На новорічний стіл у ресторані Любчик вам доведеться витратити близько 3 тис. грн. У разі замовлення доставки на Новий рік 2022 ви частуватимете:

запечену качку з медовою скоринкою, фаршировану яблуками та апельсинами – 799 грн

фаршировану щуку – 799 грн

кілограм олів’є з лососем – 478 грн

кілограм олів’є з телячим язиком – 349 грн

домашній печінковий торт (кілограм) – 299 грн

мімозу (кілограм) – 299 грн

оселедець під шубою (кілограм) – 299 грн

рульку, запечену у темному пиві – 499 грн

ігристе вино і кав’яр.

Oxota na Ovets

Вартість святкового кошика в ресторані Oxota na Ovets коштуватиме 1 890 грн. У наборі клієнтам пропонують: