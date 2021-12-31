В период новогодних праздников состоится столько разных вечеринок, корпоративов, мероприятий! И ко всем нужно быть готовыми. Нет, мы не только о подарках и внешнем виде, но и о красивых тостах на Новый год. Смешные тосты на Новый год, подобранные Фактами ICTV, помогут стать душой компании и усилят атмосферу веселья во время праздника.

Тосты на Новый год 2022

Желаю, чтобы у всех здесь присутствующих всевозможные неприятности и беды в Новом году пришлись на один-единственный день – 30 февраля.

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Один мудрец сказал: “Самое удивительное в человеке то, что он нередко расстраивается о потерянном материальном состоянии, а не о том, что проходит его жизнь”. Выпьем же за то, чтобы каждый день Нового года прошел ярко и с пользой.

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Давайте отвлечемся от оливье и поднимем наши бокалы за то, чтоб в Новом году у нас было все, о чем мы даже не могли подумать, а то, о чем мы думали, сбылось.

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Выпьем за Деда Мороза: сколько себя помню – не болеет, не стареет и деньги на подарки всегда есть! За то, чтоб мы тоже были такими!

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Когда тебя посылают, а ты идешь куда хочешь – это и есть свобода. Пусть в Новом году у нас всегда будет возможность выбора!

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Выпьем за то, чтоб в этот Новый год ничего не слипалось от множества сладостей, утро всегда было добрым даже после вечеринок, а синяки под глазами исчезали от достатка хорошего сна!

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Пить или не пить? Вот, в чем вопрос! Предлагаю все-таки выпить за нас и за Новый год, который обещает быть замечательным!

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Дед Мороз просил передать, что в Новом году нас ждет что-то очень особенное. Верю, что он прав, и желаю здоровья, счастья и побольше иностранной валюты в кошельках.

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Посмотрите, как сияет новогодняя елка! Давайте выпьем за то, чтоб в Новом году мы сияли так же, были счастливыми, радостными и всегда в хорошем настроении!

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Давайте выпьем за то, чтобы в будущем году ладить со всеми, а особенно с собой!

Новый год традиционно празднуется 1 января, однако отмечают его чаще всего в ночь с 31 декабря в семейном кругу, вместе с друзьями, коллегами, на корпоративах или тематических вечеринках. Вооружайтесь нашей подборкой прикольных тостов на Новый год и засияйте на праздновании, как звезда на верхушке новогодней елки. С Новым годом!