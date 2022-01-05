Святвечір перед Різдвом українці святкують 6 січня. Традиційно, це свято заведено відзначати у родинному колі за святковим столом.

Святвечір ознаменує кінець Різдвяного посту, який тривав 40 днів. За цей період віряни очищаються як духовно, і фізично. До святкового столу господині готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа.

Історія Святвечора

Перші згадки про святкування Святвечора з’явилися у IV столітті. За біблійними переказами, Ісус народився в сім’ї Марії та Йосипа у Віфлеємі, оскільки пара повернулася до свого міста на вимогу царя Ірода. Коли володар Юдеї дізнався про народження Месії, він наказав убити всіх немовлят віком до двох років, але ангел наказав Йосипу втекти зі своєю сім’єю до Єгипту, щоб урятуватися.

Увечері перед Різдвом ще з царських часів почали проводити богослужіння, засновником яких став Єрусалимський патріарх Софроній.

Традиції Святвечора

За давніми традиціями, вечір перед Різдвом Христовим відзначаються вдома чи хочуть до церкви на богослужіння. Традиційно, на стіл готують 12 пісних страв, оскільки 6 січня останній день посту. Не можна було вживати алкоголь, м’ясні та молочні продукти — це було необхідно для очищення тіла. Крім відмови від величезної кількості їжі, віряни 40 днів уникали негативних думок, сварок та лихослів’я. Зустрічати свято потрібно оновленим у всіх сенсах.

Обов’язково на столі мала бути кутя, вареники та узвар.

Крім того, за стародавніми обрядами, ніхто не сідав за стіл, крім дітей, до того, як у небі з’явиться перша зірка. Всі чекали на її появу і тільки тоді сідали за стіл вечеряти. Першим мав сісти господар будинку, а після нього решта членів сім’ї.

За традицією, глава сім’ї повинен був першим взяти ложку куті та підкинути її до стелі — це прикмета, яка розкриє врожайність наступного року. Якщо кілька зерен прилипнуть і не впадуть, варто очікувати на врожай.

На святвечір на столі повинні бути порожні тарілки та прилади для померлих членів сім’ї. Вважалося, що цього вечора вони навідуються до рідних — багато хто й досі шанує цю традицію.

Перед святковою вечерею варто також подути на лаву. Ненароком можна присісти на мертву душу – це приверне невдачу до будинку.

Крім того, на Святвечір перед Різдвом діти ходили колядувати та відвідували своїх хрещених з кутею.

Вже незабаром віруючі відзначатимуть одне з найголовніших свят Різдва Христового. Саме час провести ці дні у колі сім’ї, насолоджуюся затишком та спілкуванням. Про те, скільки відпочиватимуть українці на Різдво 2022 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.