Сочельник перед Рождеством украинцы празднуют 6 января. Традиционно, этот праздник принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом.

Сочельник ознаменует конец Рождественского поста, который длился 40 дней. За этого период верующие очищаются как духовно, так и физически. К праздничному столу хозяйки готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа.

История Сочельника

Первые упоминания о праздновании Сочельника появились в IV веке. По библейским преданиям, Иисус родился в семье Марии и Иосифа в Вифлееме, так как пара вернулась в свой город по требованию царя Ирода. Когда повелитель Иудеи узнал о рождении Мессии, он приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но ангел приказал Иосифу сбежать со своей семьей в Египет, чтобы спастись.

Вечером накануне Рождества еще с царских времен начали проводить богослужения, основателем которых стал Иерусалимский патриарх Софроний.

Традиции Сочельника

По давним традициям, вечер перед Рождеством Христовым отмечаются дома или хотят в церковь на богослужение. Традиционно, на стол готовят 12 постных блюд, поскольку 6 января — последний день поста. Нельзя было употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты — это было необходимо для очисти тела. Помимо отказа от огромного количества еды, верующие 40 дней избегали негативных мыслей, ссор и сквернословия. Встречать праздник нужно обновленным во всех смыслах.

Обязательно на столе должна была быть кутя, вареники и узвар.

Кроме того, по древним обрядам, никто не садился за стол, кроме детей, до того, как в небе появится первая звезда. Все ждали ее появления и только тогда садились за стол ужинать. Первым должен был сесть хозяин дома, а после него — остальные члены семьи.

По традиции глава семьи должен был первым взять ложку кутьи и подбросить ее к потолку — это примета, которая раскроет урожайность грядущего года. Если несколько зерен прилипнут и не упадут, стоит ожидать хорошего урожая.

На сочельник на столе должны присутствовать пустые тарелки и приборы для умерших членов семьи. Считалось, что в этот вечер они наведываются к родным — многие и по сей день чтут эту традицию.

Перед праздничным ужином стоит также подуть на скамейку. Можно ненароком не присесть на мертвую душу — это привлечет неудачу в дом.

Кроме того, в Сочельник перед Рождеством дети ходили колядовать и посещали своих крестных с кутьей.

Уже совсем скоро верующие будут отмечать один из самых главных праздников Рождество Христово. Самое время провести эти дни в кругу семьи, наслаждаюсь уютом и общением. О том, сколько будут отдыхать украинцы на Рождество 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.