19 грудня відзначають День святого Миколая (День Миколи Чудотворця). У це чарівне і добре свято діти і дорослі чекають на подарунки під подушкою.

Кожне свято має свою історію і традиції, День святого Миколая – не виняток, проте не всі знають, від чого він пішов і чому ми його відзначаємо. Факти ICTV вирішили розповісти вам про це детальніше.

Історія свята День святого Миколая

Вважається, що святий Миколай жив у 270-345 роках до нашої ери. Згідно з легендою, він із багатої родини, проте рано осиротів.

Зараз дивляться

З дитинства святий виявляв інтерес до Бога, Він молився і проводив багато часу в храмі. Згодом дядько-єпископ висвятив Миколая на священика.

Оскільки він був із знатної родини, то йому дістався не малий спадок, який він роздав тим, хто його потребував. Так він став допомагати бідним і нужденним. Приносив людям їжу, теплі речі, іграшки, а робив все це – таємно.

Коли люди дізналися, хто стоїть за всіма добрими справами, обрали святого в єпископи. Про нього ходить безліч добрих легенд. Наприклад, те, що він залишив мішечок із золотом доньці бідняка, щоб сім’я її багатого нареченого не була проти їхнього шлюбу.

Спочатку Миколай був покровителем моряків, дітей, невинно засуджених, але люди звертаються до нього і з іншими життєвими проблемами.

Традиції на день святого Миколая

Головна традиція, про яку знають всі дорослі і діти – залишати таємно подарунки. Зазвичай це роблять в ніч на святого Миколая. Презенти кладуть під подушку, в черевики чи інші місця, де їх зможуть знайти.

Дітлахи також пишуть листа Миколаю, розповідаючи про те, щоб вони хотіли отримати в якості подарунка. Слухняні їх отримують, а ось на вередливих чекають різки чи вугілля.

Наші предки в цей день влаштовували гуляння, що збереглося досі. Важливим цей день був і для тих, хто збирався йти під вінець. Дівчата наводили в своїх скринях порядки, готували одяг, в якому збираються зустрічати сватів.

Важливо на Миколая сходити до церкви, оскільки це релігійне свято та помолитися святому.

Прикмети на День святого Миколая