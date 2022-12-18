19 декабря отмечают День святого Николая (День Николая Чудотворца). В этот волшебный и добрый праздник дети и взрослые ждут подарков под подушкой.

Каждый праздник имеет свою историю и традиции, День святого Николая — не исключение, однако не все знают, от чего он пошел и почему мы его отмечаем. Факты ICTV решили рассказать вам об этом поподробнее.

История праздника День святого Николая

Считается, что святой Николай жил в 270-345 годах до нашей эры. Согласно легенде, он из богатой семьи, однако рано осиротел.

Сейчас смотрят

С детства святой проявлял интерес к Богу, он молился и проводил много времени в храме. Со временем дядя-епископ рукоположил Николая в священники.

Поскольку он был из знатной семьи, то ему досталось не малое наследство, которое он раздал тем, кто в нем нуждался. Так он стал помогать бедным и нуждающимся. Приносил людям еду, теплые вещи, игрушки, а делал все это — тайно.

Когда люди узнали, кто стоит за всеми добрыми делами, избрали святого в епископы. О нем ходит множество добрых легенд. Например, то, что он оставил мешочек с золотом дочери бедняка, чтобы семья ее богатого жениха не была против их брака.

Изначально Николай был покровителем моряков, детей, невинно осужденных, но люди обращаются к нему и с другими жизненными проблемами.

Традиции на День святого Николая

Главная традиция, о которой знают все взрослые и дети — оставлять тайно подарки. Обычно это делают в ночь на святого Николая. Презенты кладут под подушку, в ботинки или другие места, где их смогут найти.

Детишки также пишут письмо Николаю, рассказывая о том, чтобы они хотели получить в качестве подарка. Послушные их получают, а вот вредных ждут розги или уголек.

Наши предки в этот день устраивали гуляния, что сохранилось до сих пор. Важным этот день был и для тех, кто собирался идти под венец. Девушки наводили в своих сундуках порядки, готовили одежду, в которой собираются встречать сватов.

Важно на Николая сходить в церковь, поскольку это религиозный праздник и помолиться святому.

Приметы на День святого Николая