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Свобода та незалежність: привітання з Днем Конституції України у листівках

28 Червня 2022, 06:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Колосок

28 червня мільйони українців відзначають важливе державне свято – День Конституції України. 2022 року ця подія припала на вівторок.

Рівно 26 років тому було закріплено правові основи країни, суверенітет та територіальну цілісність. І хоча зараз ми знову боремося за незалежність та свободу, свято треба розділити зі своїми друзями та близькими, подякувати захисникам та продовжувати працювати на нашу перемогу.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції України у листівках, які можуть підняти настрій та нагадати про важливість свободи.

Зараз дивляться

День Конституции Украины День Конституции Украины День Конституции Украины День Конституции Украины День Конституции Украины

26 років тому Верховна рада України ухвалила документ, через склад якого 315 депутатів проводили дебати 23 години без перерв – у ніч із 27 по 28 червня. Документ також допоміг підвищити авторитет країни на світовій політичній арені. Українці вшановують свою історію і не забувають про важливі кроки формування країни.

Червень уже позаду – попереду середина літа. Липень принесе українця величезну кількість свят, у тому числі професійних. Наступного місяця на українців чекає як державні важливі дні, так і релігійні. Ознайомитися з календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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День Конституції Привітання зі святами
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