28 червня мільйони українців відзначають важливе державне свято – День Конституції України. 2022 року ця подія припала на вівторок.

Рівно 26 років тому було закріплено правові основи країни, суверенітет та територіальну цілісність. І хоча зараз ми знову боремося за незалежність та свободу, свято треба розділити зі своїми друзями та близькими, подякувати захисникам та продовжувати працювати на нашу перемогу.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції України у листівках, які можуть підняти настрій та нагадати про важливість свободи.

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26 років тому Верховна рада України ухвалила документ, через склад якого 315 депутатів проводили дебати 23 години без перерв – у ніч із 27 по 28 червня. Документ також допоміг підвищити авторитет країни на світовій політичній арені. Українці вшановують свою історію і не забувають про важливі кроки формування країни.

Червень уже позаду – попереду середина літа. Липень принесе українця величезну кількість свят, у тому числі професійних. Наступного місяця на українців чекає як державні важливі дні, так і релігійні. Ознайомитися з календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.