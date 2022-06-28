28 июня миллионы украинцев отмечают важный государственный праздник — День Конституции Украины. В 2022 году это событие приходится на вторник.

Ровно 26 лет назад были закреплены правовые основы страны, суверенитет и территориальная целостность. И хотя сейчас мы снова боремся за независимость и свободу, праздник нужно разделить со своими друзьями и близкими, поблагодарить защитников и продолжать работать на нашу победу.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Конституции Украины в открытках, которые могут поднять настроение и напомнить о важности свободы.

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26 лет назад Верховная рада Украины приняла документ, из-за состава которого 315 депутатов проводили дебаты 23 часа без перерывов — в ночь с 27 по 28 июня. Документ также помог повысить авторитет страны на мировой политической арене. Украинцы чтят свою историю и не забывают о важных шагах формирования страны.

Июнь уже позади — впереди средина лета. Июль принесет украинца огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. В следующем месяце украинцев ждет как государственные важные дни, так и религиозные. Ознакомиться с календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.