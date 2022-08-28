28 серпня відзначають важливе релігійне свято Успіння Пресвятої Богородиці. У православ’ї воно належить до двонадесятих, тому йому передує дуже суворий піст.

Успіння Пресвятої Богородиці ще називають Першою Пречистою. Свято символізує день закінчення земного життя святої Діви Марії, її відхід на небеса та возз’єднання зі своїм сином Ісусом Христом.

28 серпня віряни ходять до церкви, де святять насіння та колосся пшениці нового врожаю. Також ставлять свічки та моляться за здоров’я рідних. Існує у це свято і багато заборон, які потрібно знати.

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Що не можна робити на Успінні Пресвятої Богородиці 2022

Не можна сваритися, кричати, лаятись.

Заборонено брати до рук гострі предмети, тож у побуті краще обійтися без ножа, бо навіть хліб ламають руками.

Не варто відмовляти будь-кому в допомозі.

Не можна розводити вогонь, щоб не накликати біду.

Наші пращури вірили, що не можна ходити босоніж по росі, а також взувати старе чи незручне взуття.

Існує на Успіння і багато народних прикмет. Наприклад, яка погода на Першу Пречисту – така буде й осінь.