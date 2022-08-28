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Ссориться и носить старую обувь: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2022

28 августа 2022, 07:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ссориться и носить старую обувь: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2022

28 августа отмечают важный религиозный праздник Успение Пресвятой Богородицы. В православии он принадлежит к числу двунадесятых, поэтому ему предшествует очень строгий пост.

Успение Пресвятой Богородицы еще называют Первая Пречистая. Праздник символизирует день окончания земной жизни святой Девы Марии, ее уход на небеса и воссоединение со своим сыном Иисусом Христом.

28 августа верующие ходят в церковь, где святят семена и колосья пшеницы нового урожая. Также ставят свечи и молятся за здоровье родных. Существует в этот праздник и много запретов, которые необходимо знать.

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Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2022

  • Нельзя ссорится, кричать, ругаться.
  • Запрещено брать в руки острые предметы, поэтому в быту лучше обойтись без ножа, поскольку даже хлеб ломают руками.
  • Не стоит отказывать кому-либо в помощи.
  • Нельзя разводить огонь, чтобы не призвать беду.
  • Наши предки верили, что нельзя ходить босиком по росе, а также обувать старую или неудобную обувь.

Существует на Успение и много народных примет. Например, какая погода на Первую Пречистую — такая будет и осень.

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