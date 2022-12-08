Манікюр на Новий Рік 2023

Настає період новорічних свят, хоч для українців цього року вони не такі, як у мирний час, проте яка-ніяка, але підготовка вже йде.

До Нового року 2023 менше місяця, а значить – час подумати про деталі і зовнішній вигляд. Можливо, хтось вже обирає наряд, хтось думає, яку зачіску зробити, а хтось записався до нігтьового майстра і чекає своєї черги, щоб привести руки в порядок.

Факти ICTV вирішили вам допомогти, щоб ви не ламали собі голову – який же святковий дизайн зробити на нігтях, тому ми склали добірку новорічного манікюру 2023.

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Блискітки

Блискітки на нігтях завжди мають святковий вигляд, головне – не переборщити. Можна нанести їх на кілька пальців, або на кінчики, або ж на всі, але обравши правильний колір.

Світловідбиваючі лаки

Ефектно, стильно, святково. Мерехтливі частинки в лаку створюють неймовірний ефект, особливо – при спалахах камер.

З фольгою

Оригінальний і стильний варіант манікюру з фольгою. Вона може бути різних кольорів. Головне – грамотно зміксувати її з основним тоном, наприклад – теплий з теплим, холодний з холодним.

Новорічні малюнки

Багато хто вже відійшов від малюнків на нігтях, проте на Новий рік – можна, та й може комусь подобається.

Крім того, у нейл-майстрів наразі різноманітний вибір наліпок. Можливо, ви хочете сніжинку, ялинку, сніговика чи символ року – кролика. Вибір за вами, фантазуйте.

Котяче око

Ще один не поганий варіант манікюру на Новий рік. Впевнені, кожна модниця знає, що це такий за лак, проте він завжди актуальний. Обирайте колір, який вам довподоби – від білого до чорного і сяйте.

Зате – точно не розчаруєтеся у виборі.

Фантазуйте, придумуйте, обігравайте. Не бійтеся експериментувати, тим більше – на Новий рік.