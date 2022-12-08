Наступает период новогодних праздников, хоть для украинцев в этом году они не такие, как в мирное время, однако какая-никакая, но подготовка уже идет.

До Нового года 2023 меньше месяца, а значит — время подумать о деталях и внешнем виде. Возможно, кто-то уже выбирает наряд, кто-то думает, какую прическу сделать, а кто-то записался к ногтевому мастеру и ждет своей очереди, чтобы привести руки в порядок.

Факты ICTV решили вам помочь, чтобы вы не ломали себе голову — какой же праздничный дизайн сделать на ногтях, поэтому составили подборку новогоднего маникюра 2023.

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Блесточки

Блесточки на ногтях всегда выглядят празднично, главное — не переборщить. Можно нанести их на несколько пальцев, или на кончики, или же на все, но выбрав правильный цвет.

Светоотражающие лаки

Эффектно, стильно, празднично. Мерцающие частицы в лаке создают невероятный эффект, особенно — при вспышках камер.

С фольгой

Оригинальный и стильный вариант маникюра с фольгой. Она может быть разных цветов. Главное — грамотно смиксовать ее с основным тоном, например — теплый с теплым, холодный с холодным.

Новогодние рисунки

Многие уже отошли от рисунков на ногтях, однако на Новый год — можно, да и мало ли, может кому-то нравится.

Кроме того, у неил-мастеров сейчас разнообразный выбор наклеек. Возможно, вы хотите снежинку, елочку, снеговика или символ года — кролика. Выбор за вами, фантазируйте.

Кошачий глаз

Еще один не плохой вариант маникюра на Новый год. Уверенны, каждая модница знает, что это такой за лак, однако он всегда актуален. Выбирайте цвет, который вам нравится — от белого до черного и сияйте.

Зато — точно не разочаруетесь в выборе.

Фантазируйте, придумывайте, обыгрывайте. Не бойтесь экспериментировать, тем более — на Новый год.