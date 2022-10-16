16 жовтня відзначають професійне свято – День шефа, яке також називають Днем боса, керівника, директора. У 2022 році ця дата припадає на вихідний день – неділя.
Мета свята – зміцнити зв’язок між роботодавцями і працівниками, і вибудувати між ними правильні відносини. У цей день прийнято вітати всіх керівників. Можна подарувати потрібний подарунок чи просто висловити слова подяки.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем шефа 2022 у листівках та картинках.
Привітання з Днем шефа 2022 в листівках
Привітання з Днем шефа 2022 в СМС
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Пане начальнику, дозвольте сказати.
Сьогодні вас хочемо всі привітати.
Усією громадою, усім колективом,
Від серця бажаємо: будьте щасливим.
Здоров’я міцного, побільше терпіння,
Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.
В роботі бажаємо лише процвітання,
Збуваються ваші нехай всі бажання.
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З професійним святом, бос!
Щоб у вас усе збулось,
Щоб клієнти поважали
І про вас не забували,
Щоб завжди велися гроші,
Друзі були щоб хороші,
Світлі далі підкоряйте,
До нових вершин сягайте!
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Відзначаємо свято боса
Дружнім колективом.
Вам бажаємо, начальник,
Мати перспективи.
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Сьогодні шефа всім відділом вітаємо,
Ми, бос, вас дуже поважаємо!
Бажаємо вам залізного терпіння,
А в роботі – завжди вам везіння.
Ми поступливо працювати обіцяємо,
І зі святом ще раз вас вітаємо!
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Працювати з вами так приємно,
Ми будемо вперед лиш йти!
Ви до нас добрі неймовірно,
Адже краще боса не знайти!
Дякую вам за всі старання,
За кожен трудовий деньок!
Будь-які ваші вказівки
Ми виконати готові в строк!