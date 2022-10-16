16 жовтня відзначають професійне свято – День шефа, яке також називають Днем боса, керівника, директора. У 2022 році ця дата припадає на вихідний день – неділя.

Мета свята – зміцнити зв’язок між роботодавцями і працівниками, і вибудувати між ними правильні відносини. У цей день прийнято вітати всіх керівників. Можна подарувати потрібний подарунок чи просто висловити слова подяки.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем шефа 2022 у листівках та картинках.

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Привітання з Днем шефа 2022 в листівках

Привітання з Днем шефа 2022 в СМС

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Пане начальнику, дозвольте сказати.

Сьогодні вас хочемо всі привітати.

Усією громадою, усім колективом,

Від серця бажаємо: будьте щасливим.

Здоров’я міцного, побільше терпіння,

Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.

В роботі бажаємо лише процвітання,

Збуваються ваші нехай всі бажання.

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З професійним святом, бос!

Щоб у вас усе збулось,

Щоб клієнти поважали

І про вас не забували,

Щоб завжди велися гроші,

Друзі були щоб хороші,

Світлі далі підкоряйте,

До нових вершин сягайте!

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Відзначаємо свято боса

Дружнім колективом.

Вам бажаємо, начальник,

Мати перспективи.

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Сьогодні шефа всім відділом вітаємо,

Ми, бос, вас дуже поважаємо!

Бажаємо вам залізного терпіння,

А в роботі – завжди вам везіння.

Ми поступливо працювати обіцяємо,

І зі святом ще раз вас вітаємо!

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Працювати з вами так приємно,

Ми будемо вперед лиш йти!

Ви до нас добрі неймовірно,

Адже краще боса не знайти!

Дякую вам за всі старання,

За кожен трудовий деньок!

Будь-які ваші вказівки

Ми виконати готові в строк!