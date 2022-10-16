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Стабильности и удачи! Поздравления с Днем шефа 2022 в открытках и СМС

16 октября 2022, 07:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Стабильности и удачи! Поздравления с Днем шефа 2022 в открытках и СМС

16 октября отмечают профессиональный праздник — День шефа, который также называют Днем босса, руководителя, директора. В 2022 году эта дата приходится на выходной день — воскресенье.

Цель праздника — укрепить связь между работодателями и работниками, и выстроить между ними правильные отношения. В этот день принято поздравлять всех руководителей. Можно подарить нужный подарок или просто выразить слова благодарности.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем шефа 2022 в открытках и картинках.

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Поздравления с Днем шефа 2022 в открытках

Поздравления с Днем шефа 2022 в СМС

***

Мы тебе желаем, Босс
Никогда не вешать нос.
Улыбайся и шути,
За собой вперед веди.

Пусть дела идут на лад,
Будь удачлив и богат,
Конкурентов побеждай,
Нас почаще награждай.

***

Вас мы поздравляем, босс,
Всем нашим коллективом.
Хотим, чтоб этот день принес
Вам море позитива.

Чтоб улыбались все кругом —
И справа вам, и слева.
Пускай вас ждет в делах подъем.
Удачи! И с Днем шефа!

***

Быть боссом отличным – это искусство,
Вы владеете им безупречно,
У вас управленца блестящее чувство,
Так пускай вам успех не перечит!

***

Пусть идеям не будет конца,
Пусть удача у ног ваших вьется,
Пусть успешность не сходит с лица,
Пусть все и всегда удается!

***

С Днем шефа сегодня
Мы вас поздравляем,
Удачи хотим вам пожелать,
Пусть бизнес растет и процветает,
Чтоб звезды с небес вы могли доставать.
Желаем, чтоб крепкой и сильной рукою
К победным вершинам вы нас вели,
Чтоб мировой известности, славы
С вами мы, Босс, добиться смогли.

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