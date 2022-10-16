16 октября отмечают профессиональный праздник — День шефа, который также называют Днем босса, руководителя, директора. В 2022 году эта дата приходится на выходной день — воскресенье.
Цель праздника — укрепить связь между работодателями и работниками, и выстроить между ними правильные отношения. В этот день принято поздравлять всех руководителей. Можно подарить нужный подарок или просто выразить слова благодарности.
По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем шефа 2022 в открытках и картинках.
Поздравления с Днем шефа 2022 в открытках
Поздравления с Днем шефа 2022 в СМС
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Мы тебе желаем, Босс
Никогда не вешать нос.
Улыбайся и шути,
За собой вперед веди.
Пусть дела идут на лад,
Будь удачлив и богат,
Конкурентов побеждай,
Нас почаще награждай.
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Вас мы поздравляем, босс,
Всем нашим коллективом.
Хотим, чтоб этот день принес
Вам море позитива.
Чтоб улыбались все кругом —
И справа вам, и слева.
Пускай вас ждет в делах подъем.
Удачи! И с Днем шефа!
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Быть боссом отличным – это искусство,
Вы владеете им безупречно,
У вас управленца блестящее чувство,
Так пускай вам успех не перечит!
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Пусть идеям не будет конца,
Пусть удача у ног ваших вьется,
Пусть успешность не сходит с лица,
Пусть все и всегда удается!
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С Днем шефа сегодня
Мы вас поздравляем,
Удачи хотим вам пожелать,
Пусть бизнес растет и процветает,
Чтоб звезды с небес вы могли доставать.
Желаем, чтоб крепкой и сильной рукою
К победным вершинам вы нас вели,
Чтоб мировой известности, славы
С вами мы, Босс, добиться смогли.