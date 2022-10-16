16 октября отмечают профессиональный праздник — День шефа, который также называют Днем босса, руководителя, директора. В 2022 году эта дата приходится на выходной день — воскресенье.

Цель праздника — укрепить связь между работодателями и работниками, и выстроить между ними правильные отношения. В этот день принято поздравлять всех руководителей. Можно подарить нужный подарок или просто выразить слова благодарности.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем шефа 2022 в открытках и картинках.

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Поздравления с Днем шефа 2022 в открытках

Поздравления с Днем шефа 2022 в СМС

***

Мы тебе желаем, Босс

Никогда не вешать нос.

Улыбайся и шути,

За собой вперед веди.

Пусть дела идут на лад,

Будь удачлив и богат,

Конкурентов побеждай,

Нас почаще награждай.



***

Вас мы поздравляем, босс,

Всем нашим коллективом.

Хотим, чтоб этот день принес

Вам море позитива.

Чтоб улыбались все кругом —

И справа вам, и слева.

Пускай вас ждет в делах подъем.

Удачи! И с Днем шефа!

***

Быть боссом отличным – это искусство,

Вы владеете им безупречно,

У вас управленца блестящее чувство,

Так пускай вам успех не перечит!



***

Пусть идеям не будет конца,

Пусть удача у ног ваших вьется,

Пусть успешность не сходит с лица,

Пусть все и всегда удается!



***

С Днем шефа сегодня

Мы вас поздравляем,

Удачи хотим вам пожелать,

Пусть бизнес растет и процветает,

Чтоб звезды с небес вы могли доставать.

Желаем, чтоб крепкой и сильной рукою

К победным вершинам вы нас вели,

Чтоб мировой известности, славы

С вами мы, Босс, добиться смогли.

