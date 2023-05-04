Випускний зі школи – вагома подія не лише для школярів, а й для їхніх класних керівників та вчителів. Насправді випуск – подія двояка, адже випускники відчувають радість від закінчення школи та смуток від розставання з однокласниками та вчителями.

Аби порадувати своїх вчителів та подякувати за їхню багаторічну роботу, заведено дарувати педагогам подарунки. Факти ICTV підготували для вас цікаві ідеї подарунків вчителям на випускний вечір 2023.

Що подарувати класному керівнику на випуск 2023 – ідеї

Саме вони проводять більшість часу з класом, стежать за поведінкою кожного учня, допомагають та підтримують школярів у найскладніший період.

Тому подарунок класному керівнику має бути душевний та приємний! Аби порадувати свого класного керівника, подаруйте йому:

Настільний годинник з фотографією класу та написом Улюбленому вчителю.

та написом Улюбленому вчителю. Техніку в кабінет – це може бути принтер, телевізор, сканер чи ноутбук.

– це може бути принтер, телевізор, сканер чи ноутбук. Сертифікат в магазин косметики (парфумерії) та букет квітів.

в магазин косметики (парфумерії) та букет квітів. Декоративна іменна тарілка з фотографією класу. Вчитель зможе повісити її у своєму кабінеті та щодня згадувати вас.

з фотографією класу. Вчитель зможе повісити її у своєму кабінеті та щодня згадувати вас. Наручний годинник . Розкішний та корисний презент, який точно запамʼятається на все життя.

. Розкішний та корисний презент, який точно запамʼятається на все життя. Зручне крісло . Це доволі практичний подарунок вчителю.

. Це доволі практичний подарунок вчителю. Хороший стіл – обирайте з окремим органайзером, поличками для книг, висувними ящиками для канцелярських предметів.

Подаруйте емоцію

Фотоальбом з фотографіями класу. Зберіть з однокласниками усі ваші шкільні фото (з початкової до старшої школи) та роздрукуйте їх.

з фотографіями класу. Зберіть з однокласниками усі ваші шкільні фото (з початкової до старшої школи) та роздрукуйте їх. Фільм про клас. У школярів є величезна кількість фотографій та відео шкільного життя. Змонтуйте з них відео та накладіть музику і отримаєте справжнє кіно. Вийде чудовий пам’ятний подарунок.

У школярів є величезна кількість фотографій та відео шкільного життя. Змонтуйте з них відео та накладіть музику і отримаєте справжнє кіно. Вийде чудовий пам’ятний подарунок. Спільна подорож усім класом. Ви зможете не лише приємно провести час разом, а й отримати купу позитивних емоцій! Наприклад, можна організувати поїздку до іншого міста чи невеликий круїз на пароплаві.

Що подарувати іншим вчителям

Тут краще обрати однакові подарунки, аби нікого не образити! Практичним та оригінальним подарунком може бути:

Хороша брендова ручка з гравіюванням – пам’ятний подарунок.

– пам’ятний подарунок. Набір з ручки та щоденника . Такий презент підійде як жінкам, так і чоловікам.

. Такий презент підійде як жінкам, так і чоловікам. Настільний годинник .

. Книга в подарунковому виданні .

. Електронна книга – вчителі завжди матимуть при собі цілу бібліотеку в кишені.

вчителі завжди матимуть при собі цілу бібліотеку в кишені. Квіти та смаколики – універсальний подарунок!

– універсальний подарунок! Подарунковий сертифікат на покупки в магазині чи відпочинок.

на покупки в магазині чи відпочинок. Торшер або настільна лампа — незамінна річ на вчительському столі. Красивий якісний виріб прикрасить клас і зробить приміщення затишним.

— незамінна річ на вчительському столі. Красивий якісний виріб прикрасить клас і зробить приміщення затишним. Планшет чи проєктор — корисний мультимедійний пристрій, який порадує кожного вчителя.

— корисний мультимедійний пристрій, який порадує кожного вчителя. Полиця для книг, книжкова шафа або інші необхідні меблі у клас.

Також ви можете обрати подарунок, відштовхуючись від предмета вчителя. Наприклад, викладача мови та літератури порадують словник в красивій щільній палітурці, рідкісні видання книг, зібрання творів відомого письменника, набір аудіокниг класичної літератури тощо.

А вчителю математики можна подарувати шахи, магнітну дошку, шаблони для малювання геометричних фігур, класний набір лінійок чи великий циркуль для дошки.

Викладачу географії можна вручити набір атласів, велику карту світу для класу, книгу про мандрівки й подорожі, красивий глобус, набір прапорів різних країн тощо.

А ваші біологи будуть раді рідкісним кімнатним рослинам, анатомічній моделі людини, енциклопедії та фотоальбому з флорою та фауною.